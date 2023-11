CMTV lidera todos os dias da crise política com 2,6 milhões de espectadores

A CMTV voltou a liderar largamente entre todos os canais de informação nacional de cabo. A televisão do Correio da Manhã é a escolha maioritária dos portugueses para se informarem sobre a crise política, desde o primeiro dia, dia das buscas em S. Bento e da demissão do primeiro-ministro.







Esta sexta-feira, aliderou com uma audiência total de 2,6 milhões de portugueses, muito acima de toda a concorrência. Sic Notícias e CNN atingiram apenas cerca de 2 milhões de espectadores.Na média diária, aobteve 4,9%, e a SIC Notícias e a CNN ficaram ambas com 3% de share.Dos 10 programas mais vistos do dia no cabo, 8 são da CMTV.O Grande Jornal da Noite foi o programa mais visto, com 830 mil espectadores no total.lidera há 19 meses sem qualquer interrupção. É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.