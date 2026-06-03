CBS demite Scott Pelley após jornalista acusar emissora de "assassinar" o programa "60 Minutes"

Scott Pelley acusou a editora-chefe Bari Weiss de querer "ganhar a simpatia do governo Trump" ao introduzir políticas capazes de "assassinar" o progama "60 Minutes". Criticou ainda o novo produtor-executivo dizendo que este possui "qualificações insuficientes".

A CBS News demitiu na terça-feira Scott Pelley do 60 Minutes, um dia depois de o jornalista ter criticado publicamente a liderança da editora-chefe Bari Weiss, assim como as mudanças que estavam a ser implementadas no programa.



Scott Pelley no evento Upfront da CBS Foto de Charles Sykes/Invision/AP

Segundo o site Status, que teve acesso a uma gravação da reunião que aconteceu na segunda-feira, Pelley interrompeu o novo produtor-executivo Nick Bilton durante os seus comentários introdutórios e acusou-o de ter "qualificações insuficientes" e "limitadas" para o seu cargo, isto porque Bilton nunca tinha participado um programa jornalístico semanal em televisão.

Durante a mesma reunião, Pelley acusou ainda a editora-chefe Bari Weiss, que não estava presente, de "assassinar" o programa "para ganhar a simpatia do governo Trump". "Ela não gosta deste lugar. Foi contratada para acabar com ele e é exatamente isso que está a fazer", acusou o jornalista.

Scott Pelley revelou ainda que "a nova direção instruiu-me a inserir falsidades e parcialidade numa matéria politicamente sensível. Disseram-me para incluir afirmações não verificadas. Até o momento, em todos os casos, consegui ignorar ou recusar essas instruções", criticou.

E detalhou: "Recentemente, os políticos foram convidados a escolher os jornalistas para as entrevistas no programa. Dar aos políticos o controle sobre as entrevistas do 60 Minutes não é a maneira correta de fazer isso. Por fim, a incompetência e o amadorismo da nova direção causaram estragos."

Pelley acabou demitido na terça-feira após esta reunião acalorada com Nick Bilton, e a carta de demissão apresentada por Bilton foi divulgada. Na mesma, o produtor-executivo indicou que o jornalista foi demitido "por junta causa, com efeito imediato". "Ontem, aproveitou-se da minha primeira reunião com a equipa para me denegrir, bem como as minhas qualificações e intenções, com notável falta de civilidade e desprezo", escreveu Bilton.

Com esta demissão, Pelley tornou-se assim no quarto jornalista do 60 Minutes a ser dispensado, desde fevereiro. Junta-se, assim, às correspondentes Sharyn Alfonsi e Cecilia Vega, que também já haviam sido demitidas ainda este ano e aos muitos produtores do programa que também já tinham sido dispensados.

“No mês passado, o programa 60 Minutes perdeu a sua essência quando toda a nossa equipa de liderança sénior e dois dos nossos melhores correspondentes foram cruelmente demitidos sem justa causa”, disse Pelley num comunicado divulgado na noite de terça-feira. “Pessoas boas foram silenciadas porque defenderam a nossa audiência. Defenderam a imparcialidade contra as forças do viés político, defenderam o profissionalismo contra o caos.”

Bari Weiss foi contratada pela CBS News em outubro, depois de a empresa controladora Paramount Skydance ter comprado a empresa de média americana, The Free Press, e de ter colocado a fundadora na direção da CBS. Desde então que Weiss tem interferido em decisões editoriais, inclusive no programa 60 Minutes. Na maioria das vezes, as suas decisões servem para beneficiar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreve a imprensa norte-americana.