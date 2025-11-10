Trump celebra demissão do diretor da BBC: "Apanhados a 'manipular' o meu discurso perfeito"

Sábado – Pense por si

Tim Davie e a diretora de informação, Deborah Turness, renunciaram aos cargos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a demissão do diretor da BBC, Tim Davie, e a diretora de informação, Deborah Turness, após as polémicas sobre a cobertura da estação britânica.

Trump congratula-se com saídas na BBC
Trump congratula-se com saídas na BBC EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

"Os altos cargos da BBC, incluindo Tim Daavie, o Chefe, estão a demitir-se ou a ser demitidos porque foram apanhados a 'manipular' o meu excelente (perfeito!) discurso de 6 de janeiro. Obrigado ao The Telegraph por desmascarar esses 'jornalistas' corruptos", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

Na mensagem, Donald Trump atacou não só o diretor da BBC, como a presidente executiva da BBC News, Deborah Turness, que também se demitiu.

"São pessoas muito desonestas que tentaram influenciar o resultado das eleições presidenciais. Como se não bastasse, são de um país estrangeiro, que muitos consideram o nosso aliado número um. Que terrível para a democracia!", acrescentou.

Um dos vídeos controversos publicados pela emissora consistia num documentário cuja edição parecia indicar que Donald Trump tinha incitado diretamente os distúrbios no Capitólio em 2021.

A pressão sobre a BBC aumentou após o jornal "The Daily Telegraph" ter publicado na terça-feira documentos internos que indicavam que o "Panorama" (programa da BBC) possa ter enganado o público ao editar de forma tendenciosa um discurso de Trump, fazendo parecer que encorajava diretamente o assalto ao Capitólio, nos Estados Unidos.

O Partido Conservador britânico e o partido populista de direita Reform UK afirmaram hoje que BBC tem "uma última oportunidade" para mudar após as demissões.

A líder conservadora e chefe da oposição, Kemi Badenoch, afirmou, em comunicado, que o diretor da BBC e presidente executiva da BBC News "finalmente assumiram as suas responsabilidades", mas sustentou que "o catálogo de falhas graves na BBC vai muito além".

"A nova direção deve encabeçar uma reforma genuína, de cima para baixo, porque a emissora não pode esperar que o público continue a financiá-la através de uma taxa obrigatória se não demonstrar de uma vez por todas a sua verdadeira imparcialidade", acrescentou.

Já o líder do Partido Liberal Democrata, terceira força parlamentar, Ed Davey, defendeu a função da BBC como serviço público.

"Não é perfeita, mas continua a ser uma das poucas instituições que protegem os nossos valores britânicos contra tentativas populistas de influenciar a política", afirmou.

O diretor-geral da BBC, Tim Davie, e a presidente executiva da BBC News, Deborah Turness, demitiram-se hoje na sequência de uma reportagem que visava o presidente dos EUA, Donald Trump.

A BBC é acusada de ter editado diferentes partes de um discurso de Donald Trump datado de 06 de janeiro de 2021 --- dia em que centenas de apoiantes invadiram o Capitólio --- insinuando que o Presidente norte-americano disse aos seus apoiantes que iria caminhar com eles até o Capitólio para "lutar como demónios".

No entanto, na frase original, Trump dizia: "Vamos caminhar até ao Capitólio e vamos encorajar os nossos corajosos senadores e representantes no Congresso".

