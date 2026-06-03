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Dona da Fnac e da MediaMarkt compra 11 lojas da Staples Portugal

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A Darty, que detém a Fnac e a MediaMarkt, chegou a acordo para a compra de 11 lojas da Staples Portugal.

Quase três anos após ter adquirido a MediaMarkt em Portugal, a Fnac Darty volta a crescer no país por via de aquisições. A gigante francesa chegou a acordo para a compra de 11 lojas da Staples, segundo uma notificação publicada pela Autoridade da Concorrência.

Onze lojas das Staples foram compradas pela dona da Fnac e da MediaMarkt
Onze lojas das Staples foram compradas pela dona da Fnac e da MediaMarkt Sérgio Lemos

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Dona da Fnac e da MediaMarkt compra 11 lojas da Staples Portugal