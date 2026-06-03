Dona da Fnac e da MediaMarkt compra 11 lojas da Staples Portugal

O que vai parar com a greve geral de 3 de junho?
Renata Lima Lobo
Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"
Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.
A Darty, que detém a Fnac e a MediaMarkt, chegou a acordo para a compra de 11 lojas da Staples Portugal.
Quase três anos após ter adquirido a MediaMarkt em Portugal, a Fnac Darty volta a crescer no país por via de aquisições. A gigante francesa chegou a acordo para a compra de 11 lojas da Staples, segundo uma notificação publicada pela Autoridade da Concorrência.
Leia o artígo na íntegra no Negócios.