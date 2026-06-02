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Dinheiro

Nuno Palma: “Somos a Venezuela da Europa”

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada 23:00

O economista aponta ao “vício dos fundos europeus” que tornaram o País um “Estado-cliente” da UE incapaz de se reformar para convergir. Com um “ministério das reformas a fingir” uma “indústria de fundos”.

Uma “Disneylândia” de fundos europeus, em que o PRR se soma às políticas de Coesão, não só puseram o País a convergir como criaram um círculo vicioso de dependência. Esta é a tese de O Vício dos Fundos Europeus, de Nuno Palma, em que defende o seu fim, ainda que com um preço.

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