"A tabela salarial será aplicada com retroactivos a Janeiro 2018 e é aplicada aos trabalhadores dos Correios de Portugal e restantes trabalhadores de todas as empresas do grupo", adianta o comunicado enviado para as redacções.

CTT e sindicatos parecem ter chegado a um acordo para a actualização dos salários dos trabalhadores.Segundo apurou o Jornal de Negócios, os aumentos vão chegar aos 1,3% para os trabalhadores que recebem menos. Terá ainda sido anunciado que a empresa se comprometeu a colocar 125 trabalhadores nos quadros até ao final do primeiro semestre do próximo ano.O entendimento foi alcançado esta quarta-feira, mas a assinatura final do acordo está apenas prevista para o final do mês.Para os trabalhadores com um salário base até 1.279,9 euros, representando mais de 60% do total da força de trabalho dos CTT, os aumentos serão de 1,3%. Quem recebe entre 1.279,91 euros e 2.790,39 euros terá um aumento de 1,2%. E para salários acima de 2.790,40 euros, os aumentos serão de 1,1%. Estes aumentos serão aplicados com retroactivos a Janeiro de 2018, informa o Jornal de Negócios.Os aumentos salariais serão entre 1,1% e 1,3%, o que implica aumentos entre 16,6387 euros e 30,6944 euros.