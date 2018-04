É um momento excepcional: a venda de casas cresce 20% ao ano – e a surpresa é que isto inclui as mais caras.

O boom do imobiliário no segmento mais caro vê-se neste pormenor, por exemplo: não é invulgar fecharem-se à distância negócios para cima de 1 milhão de euros. Rafael Ascenso, director-geral da imobiliária Porta da Frente, constata: "Já vendemos apartamentos acima dos 3 milhões logo a seguir ao lançamento." São decisões supersónicas, "tomadas em dois ou três dias". "Aconteceu em oito casos, na Avenida da Liberdade e na primeira linha do Estoril", reforça.



A maioria destes compradores são estrangeiros e as imobiliárias confessam que 2017 tem sido um ano excepcional, em que se cobram, em média, 4% a 5% de comissões por venda. Miguel Poisson, director da mediadora Sotheby’s Portugal, diz que o sector "cresce 20% ao ano em número de transacções". Existe a convicção de que não se trata de uma bolha imobiliária e que os investidores chineses, brasileiros, alemães, franceses ou britânicos, e também portugueses, vão continuar a comprar.



Para atestarmos esta tendência, desafiámos vários proprietários a abrirem as portas de casas deslumbrantes e a contarem a história delas até à fase de venda. Durante duas semanas, percorremos o País de norte a sul, visitámos castelos e mansões, vimos projectos ainda no papel e falámos com arquitectos premiados. Há muitas casas para milionários em Portugal e estas são uma amostra desse universo.



LISBOA



Um projecto de arquitecto em Braço de Prata



Braço de Prata

Quanto custa? De €500.000 a €2,5 milhões (€5.200/m2)

Onde fica? Frente ribeirinha de Marvila

Data de construção Em curso; a fase inicial ficará concluída no primeiro trimestre de 2018

Tipologia T2 a T6 dúplex em 28 apartamentos; total previsto de 499 fogos num prazo de seis a 10 anos

Luxo especial As fachadas são basculantes para deixarem entrar mais luz natural; estão revestidas por módulos de cerâmica azuis e brancos, uma alusão aos azulejos típicos



Um bairro de luxo em vidro e betão começa a ganhar forma na zona oriental de Lisboa. É amplo – caberiam lá dois centros comerciais Colombo – e tem um visual futurista. As casas high-tech destacam-se pelas fachadas basculantes, que abrem para dar entrada à luz natural e fecham em caso de ventos fortes. São dois edifícios cinzentos, de 28 apartamentos em cinco pisos, que se impõem num poeirento estaleiro virado para o Tejo. O contraste com a velha cintura industrial da cidade é impressionante. Nas proximidades do stande de vendas, as ruínas de ferro e tijolo da Tabaqueira atraem curiosos que ali tiram fotos.



Mais betão virá, depois de esgotados os projectos urbanísticos no Parque das Nações e de criada a brecha em Marvila. A construção do bloco seguinte do empreendimento já está em curso. De segunda a sábado, cerca de 400 operários da construção civil trabalham das 8h às 19h e por vezes prolongam a empreitada até às 22h, num frenesim: há cinco máquinas giratórias para escavações, três retroescavadoras e duas gruas multifunções para erguer o Prata Living Concept.



Desvios de trânsito vedaram a Praça 25 de Abril e a icónica escultura de José de Guimarães, à medida que os arruamentos em obras ficam pontuados por cores. O parque infantil na margem do rio está concluído e as primeiras árvores (plátanos e jacarandás) começam a ser plantadas. Já em Dezembro está prevista a apresentação do primeiro bloco do condomínio – o 8 – para que as escrituras decorram no primeiro trimestre de 2018. Os preços começam nos 500 mil euros (para um T2) e vão até aos 2,5 milhões (T6).

São valores simpáticos para os padrões dos compradores-mistério (nenhum deles se mostrou disponível para falar com a SÁBADO, apesar das insistentes tentativas com imobiliárias), quando comparados com os de Madrid, Paris, Berlim ou Manhattan. De meados de 2016 até hoje, a corrida aos imóveis-sensação de Marvila ganhou velocidade: 80% do primeiro lote foi vendido.



Ao nível do "segmento alto" (uma palavra-chave no léxico das imobiliárias, porque os ricos, dizem-nos, consideram que o termo "luxo", além de banalizado é ostensivo), a procura varia na razão directa dos preços. A fracção mais cara já tem dono: um T5+1 dúplex com 388 metros quadrados e mais 136 metros quadrados de terraço. Para júbilo dos vendedores, quatro dos sete dúplex dos últimos pisos estão reservados ou vendidos. "A valorização desta zona é um caminho sem volta. A Câmara de Lisboa está a trabalhar na construção da área pública de jardins e esplanada em frente aos prédios", afirma à SÁBADO Fernando Goldman, director de negócios da Consultan, uma das três mediadoras a vender o empreendimento. Um colega da Porta da Frente Christie’s, Miguel Lacerda, acrescenta: "Venderam-se os apartamentos de topo. No seguimento de Santa Apolónia, o que vai acontecer de reabilitação será para este lado. Este projecto será o motor."



De facto, é um novo ciclo para a zona cinzenta da cidade. A Câmara de Lisboa adiantou à SÁBADO que está a decorrer o concurso público para a adjudicação da obra da primeira fase do Parque Ribeirinho Oriental (frente ribeirinha contígua ao loteamento Prata, do Poço do Bispo até ao edifício da Tabaqueira). Por outras palavras, vem aí uma marginal de 86 mil metros quadrados que se estende até ao Parque das Nações. "A execução será faseada. A primeira fase corresponde a 43.100 m2 e a fase dois [frente ribeirinha ao plano de pormenor da Matinha] a 42.900 m2", pormenoriza a autarquia.



A força-motriz, o empreendimento Prata, tem lojas, restaurantes e bares nos pisos térreos. Haverá uma zona comercial de apoio aos moradores, uma praça e áreas verdes na frente ribeirinha. Nas 499 fracções previstas não há piscinas – que em geral são cartões-de-visita para aumentar as vendas –, mas outros atractivos banais para este nicho: climatização em todas as assoalhadas; cozinhas equipadas com marcas de topo; pisos de carvalho. O maior chamariz será mesmo a assinatura de Renzo Piano, o arquitecto italiano que se notabilizou pela obra no Centro Georges Pompidou, em Paris. Em Dezembro, a Norfin (a gestora do fundo de investimento Lisfundo, apoiado pela Caixa Geral de Depósitos e pelo Novo Banco, cujos responsáveis não quiseram prestar declarações à SÁBADO) prevê a apresentação oficial.



O outrora Jardins Braço de Prata é uma velha história que leva duas décadas de avanços e recuos. Em 1997, a câmara deu luz verde para os parâmetros urbanísticos no local. Sete anos depois deu entrada o pedido de licenciamento de loteamento, que viria a ser aprovado no ano seguinte (2005). Primeiro recuo: em 2008, quando houve uma alteração ao projecto. Mais dois anos de espera até ao alvará ser emitido, a 12 de Novembro de 2010. "Previa 18 meses de execução da obra", explica a autarquia. A primeira pedra foi lançada em Dezembro de 2010, mas aconteceu, novamente, um retrocesso. O empreendimento ficou parado anos a fio, devido à falência da construtora Obriverca. "Tendo posteriormente sido emitido o aditamento ao alvará, em 31 de Julho de 2015, que estabelece um prazo para a execução de obras de 48 meses, ou seja até 31 de Julho de 2019."



Retomadas as obras com uma nova promotora – esta afirma no seu site ser o maior projecto em curso em Lisboa –, o supercondomínio invade o mercado na fase mais fértil em construções de topo.



Nuno Nabais, fundador do centro cultural Fábrica do Braço de Prata (antiga unidade fabril de munições de artilharia), acompanha o processo de perto – literalmente. Está a poucos metros da empreitada e expectante. "Há centenas de operários e máquinas. Não via isto há muitos anos na cidade." Para o professor de Filosofia da Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, o seu pólo de concertos e exposições funcionará como "um enclave rodeado de edifícios de luxo, que recupera as memórias mais românticas do 25 de Abril de 1974".



Em rigor, Nuno não está sozinho. Na vizinhança, a comunidade artística converte armazéns velhos e bafientos em galerias de arte e os palacetes degradados recebem projectos multidisciplinares. Novos restaurantes têm aberto nos últimos meses e os bares estão cheios. As noites tornam-se cada vez mais concorridas e tudo isto somado faz disparar o valor da zona. O que em linguagem imobiliária se traduz no aumento do preço por metro quadrado (agora nos 5.200 euros, segundo as estimativas da Consultan).



O milagre da reabilitação por Frederico Valsassina





AVENIDA DA LIBERDADE

Quanto custa? De €525.000 a €2,2 milhões (€7.000/m2)

Onde fica? Esquina da Avenida da Liberdade com a Rua Rosa Araújo

Data de construção 1904; a reabilitação começou em Abril de 2015 e ficou concluída em Julho passado. Foi totalmente vendida até meados de Outubro e as fracções começam a ser habitadas este mês

Tipologia T1 a T4 dúplex em 44 apartamentos

Luxo especial O elevador de visitas é recuperado a partir do original de madeira; de uso exclusivo para as fracções mais caras. Algumas paredes das garagens são revestidas a azulejos Viúva Lamego, aproveitados das cozinhas



Há dois anos eram mais uns prédios decrépitos da zona nobre de Lisboa. Estavam vazios, à espera de um milagre de reabilitação. Quando o arquitecto Frederico Valsassina entrou nas pré-ruínas de 1904, na esquina da Avenida da Liberdade com a Rua Rosa Araújo, correu alguns riscos: havia andares desfeitos por derrocadas naturais e outros à beira de lhes acontecer o mesmo.



No edifício virado para a avenida, com um apartamento por piso e pés -direitos acima dos 3,2 metros, manteve o elevador de madeira, as estruturas de gaiola, reforçou os alicerces e reduziu a dimensão das fracções. Mas não mexeu na traça original. "Reabilitar bem é mais caro do que fazer de novo. No princípio do século XX a classe alta vivia na Avenida e a média nas perpendiculares.



Os da Avenida tinham um apartamento por piso, os da Rosa Araújo eram esquerdo/direito", diz o arquitecto à SÁBADO, no seu ateliê da Graça. Até nesta parte foi fiel às origens: desde Julho passado, o número 203 está como novo e tem as casas mais caras – a de topo é um T3 dúplex, de 275 metros quadrados.



A empreitada envolveu mais de 200 trabalhadores por dia, alguns deles especializados no restauro de cornijas de pedra, guardas metálicas das varandas, frisos, rodapés de época e tectos trabalhados. Não tendo o edifício da Liberdade garagem, os condóminos destas fracções têm acesso directo por túnel às caves dos dois prédios da Rosa Araújo (três pisos subterrâneos com 102 lugares). As obras de construção nesta rua foram mais profundas, só ficando intactas as fachadas (técnica de "fachadismo"). "Em 2015, a Avenue comprou e reabilitou todo o quarteirão. A Avenida da Liberdade, pelas suas características únicas, é uma aposta estratégica", explica Aniceto Viegas, presidente da promotora imobiliária que detém mais dois empreendimentos na zona.



O número 40 da mesma avenida, cujas fracções estão 100% vendidas desde o primeiro trimestre de 2017, é composto por 16 apartamentos em sete pisos. A penthouse T3, de dois milhões, tem uma vista de sonho e um luxo exclusivo: piscina no terraço.

Mais acima, quase a chegar ao Marquês de Pombal, fica a grande aposta da promotora: a antiga sede do Diário de Notícias, vendida por 20 milhões à Avenue, que a irá converter em 32 apartamentos. O projecto megalómano está reservado para o último piso. Ali ficará uma fracção de 800 metros quadrados: metade para a casa, o restante para o terraço. O preço é para já uma incógnita, também porque o edifício se encontra em processo de licenciamento.



Algures no Chiado há uma escadaria de autor





CHIADO

Quanto custa? €4,25 milhões (€14.000/m2)

Onde fica? Chiado

Data de construção Sem dados; foi recuperado este ano

Tipologia T3 que ocupa um edifício de quatro pisos com 344 m2 de área bruta

Luxo especial A escadaria de mármore branco foi projectada pelo escultor Eurico Rebelo



Numa rua reservada a moradores há um esconderijo de inspiração art déco. É sóbrio por fora, surpreendente por dentro. Em tempos foi arrendado por embaixadas, mas agora pertence ao casal de investidores Alan e Catherine Leibman – ele sul-africano, ela australiana e ambos de 52 anos –, que viram neste imóvel uma oportunidade de negócio. Vivem entre as Bahamas e Portugal, têm quatro propriedades no Algarve e acrescentaram mais uma na zona de Lisboa que consideram "cosmopolita e encantadora": o Chiado. Compraram o prédio de quatro pisos e remodelaram-no até este ano, para depois o colocarem à venda através da mediadora Sotheby’s. "Deve ser a única propriedade no Chiado que tem uma garagem embutida em mármore", dizem à SÁBADO.



O mármore também está nas casas de banho, mas destaca-se no eixo central da casa: a escadaria em curva ao longo dos andares. Pormenor: tem a assinatura do escultor Eurico Rebelo. "Queríamos que fosse uma peça funcional, chique e uma obra de arte", justificam. A curvatura da escada permite criar recantos, como uma prateleira de livros ou até uma salinha de estar. Ao terceiro piso vem a vista para a ponte 25 de Abril e para o Cristo -Rei. Mas quem quiser pode lá chegar de elevador.



Cascais



Don Juanito era visita de casa antes de subir ao trono



MARGINAL DO ESTORIL

Quanto custa? €5,9 milhões (€13.250/m2)

Onde fica? Na Marginal da zona do Estoril

Data de construção 1902

Tipologia Moradia de três pisos, T5+1, com 476 m2

Luxo especial O amplo terraço com vista de primeira linha para o mar; a casa foi projectada pelo arquitecto Raul Lino



Don Juanito não tinha horas certas para lá entrar. Naturalmente tornara-se visita de casa dos Ribeiro Ferreira, no Estoril, porque era amigo e vizinho de Carlos. Ambos praticavam um desporto de elite na década de 50: vela. Passavam a vida em regatas e Carlos viria a representar Portugal quatro vezes nos Jogos Olímpicos, entre 1960 e 1972.



Com o mar ali tão perto, velejar fazia parte do quotidiano dos aristocratas da zona. Don Juanito preencheu assim o exílio de 30 anos, entre a praia do Tamariz e a Villa Giralda onde vivia com os pais, os condes de Barcelona. "Houve várias famílias de Cascais e do Estoril que os ajudaram, entre elas os meus avós. Falavam português e vinham cá muito", conta à SÁBADO Maria Ribeiro Ferreira, 56 anos, uma das herdeiras da moradia apalaçada do Estoril projectada pelo célebre arquitecto Raul Lino.



Em 1975, Juan Carlos I, tratado por Juanito em Cascais, tornou-se Rei de Espanha até abdicar do trono para o filho Felipe em Junho de 2014. Mas naquele remoto ano, o amigo Carlos sofreu um revés. Teria de abandonar a casa no chamado Verão Quente, devido aos efeitos da revolução. O pai de Maria, conotado com o Estado Novo, tornou-se alvo de comunistas e foi interrogado noites a fio. Só viu uma saída para não ser preso: exilar-se em Madrid. Maria tinha 14 anos quando foi obrigada a cortar com o conto de fadas do Estoril para viver num apartamento da capital espanhola. "Tive um ataque de nervos no dia da partida. Lembro-me do camião de mudanças e de os meus pais terem vendido televisões, barcos, carros e electrodomésticos."



Não se desfizeram da casa de família, mandada construir pelo bisavô de Maria em 1902. Para equilibrarem as finanças, alugaram-na. Só em 2004, depois de um demorado processo de partilhas entre os sete tios de Maria – e em que o avô dela expressou emtestamento a vontade de que o filho Carlos ficasse com a casa –, é que regressaram às origens. Recuperaram o telhado, actualizaram a decoração com a ajuda profissional de Rita Almada e, desde então, fazem manutenção regular. A fachada é pintada de cinco em cinco anos, os interiores de dois em dois ou anualmente consoante o rigor do Inverno. "Os móveis foram escolhidos a dedo para enaltecerem os frescos das paredes das salas, que são restaurados por Luísa Vaz da Silva", aponta.



Cada canto tem uma história das quatro gerações que ali passaram. "Nunca pensámos vender a casa." Mantiveram esta posição até ao início deste ano, quando morreram os pais de Maria. Por unanimidade, ela e os quatro irmãos decidiram vendê-la.



Minimalismo hi-tech na Quinta da Marinha





Quinta da Marinha



Quanto custa? €6,5 milhões

Onde fica? Quinta da Marinha

Data de construção A estrear

Tipologia Moradia de três pisos, T6, de 802 m2; tem piscina e jardim em três níveis

Luxo especial Duas das cinco suítes têm terraço com vista de mar. Incluem compartimentos para closets e WCs de última geração: uma delas tem sistema de higiene incorporado na retrete; a outra tem um chuveiro de vários níveis, de vapores a cascata



Há tecnologia para automatizar as rotinas domésticas, vulgo domótica? Confere. Chão com sistema de aquecimento? Idem. Climatização? Obviamente. E tudo o mais que se possa imaginar numa casa de linhas minimalistas cercada por câmaras de videovigilância. Da lareira a gás a dividir a sala até à retrete com um mecanismo de higiene incorporado (porque o bidé caiu em desuso) tudo é de última geração.



Comecemos pelo piso térreo, onde a casa de banho tem um painel de vidro estampado com a foto de uma casa. A cozinha é adornada com outro painel, desta vez de um campo de golfe – ideia da designer de interiores Tereza Prego. Terá sido inspirada pelo relvado da Quinta da Marinha, onde mesmo ao lado, em 2015, começou a ser construída esta moradia num lote de 2.558 metros quadrados. O horizonte de mar fica ao fundo. "Não tem nenhuma casa à frente, terá sempre esta vista desafogada", nota a consultora Paula Ferlov.



Os donos preferem resguardar-se. São um casal de luso-brasileiros que após idealizarem o lar decidiram mudar de país com os dois filhos. A moradia de três pisos cheira a novo, nunca foi habitada. Tem escada e elevador, cinco suítes, oito casas de banho e garagem com quatro lugares. No piso inferior há um apartamento para empregados, salão de jogos e balneários. A ode ao dolce far niente culmina num jardim de três níveis. Por fim, vem o mergulho na piscina.



Porto





O palácio resistente da Foz

FOZ

Quanto custa? €8,5 milhões (€5.500/m2)

Onde fica? Foz do Douro, na marginal da Avenida Montevideu

Data de construção Década de 30 do século XX

Tipologia Palacete T8 com 850 m2 e jardins

Luxo especial A fachada de estilo clássico com influência inglesa e a vista directa de mar



José Luís Kendall conhece esta casa desde que nasceu, há 49 anos. Os avós viviam na mesma rua e eram amigos dos proprietários (um próspero empresário da indústria de navegação e automóvel casado com uma portuguesa de ascendência britânica). Durante a infância, os pais de José Luís brincavam nos jardins, numa altura em que a Foz servia de estância balnear para as elites do Porto.

A amizade à família manteve-se e as memórias do casarão também. José Luís lembra-se de passar à porta, todos os dias, porque vivia ali perto. "Inicialmente, eles eram inquilinos da casa e depois compraram-na a uma família inglesa. Era uma comunidade que, no passado, teve preponderância no urbanismo da zona."



Com alguma nostalgia, é ele que faz agora de mediador da venda do palacete (um dos quatro iniciais da Avenida Montevideu). Por herança, o imóvel pertence aos quatro filhos do casal. E uma vez que já tinham habitações próprias, decidiram que a melhor opção seria vendê-lo. "Das moradias à venda esta é a mais cara da cidade do Porto. Prende-se com o facto de estar na Foz, na primeira linha de mar e de ficar inserida num lote de 4.000 m2", explica à SÁBADO o também sócio da imobiliária Kendall & Associados.



Desde que foi posta no mercado, no início de 2017, houve, para a moradia, "três propostas de compra credíveis", diz José Luís. "Uma das quais para uma cadeia de hotelaria." O hotel de charme é uma forte possibilidade, com o mar a escassos metros do portão de entrada.



Segurança máxima e piscinas com vista para o parque





PARQUE DA CIDADE



Quanto custa? De €400 mil a €1,8 milhões (€4.000/m2)

Onde fica? Freguesia de Aldoar, junto ao Parque da Cidade do Porto

Data de construção Em curso; iniciou-se em Julho e ficará concluída no primeiro trimestre de 2019

Tipologia 25 apartamentos de T1 a T6, com áreas entre os 140 e os 385 metros quadrados

Luxo especial Piscinas privadas nas fracções mais caras; são aquecidas com o excedente térmico dos painéis solares



À frente tem o maior jardim urbano do País, com 83 hectares de verde – o pulmão do Porto. Ao fundo, o oceano. Colado ao Parque da Cidade, o empreendimento desenhado pelo arquitecto Manuel Ventura procura tirar partido da localização (sobretudo nos dúplex e tríplex com piscinas nos terraços).



António Magalhães, director da imobiliária Predibisa fala à SÁBADO no stande de vendas instalado perto das obras. Com a maquete de um lado e o ecrã de imagens do projecto do outro, destaca os exteriores: "Desde os anos 80/90 que não se faziam terraços desta dimensão [até 176 m2]". Não é à toa que o diz, porque o condomínio Essenza, da construtora Lucios, segue as linhas de um estudo de mercado prévio. "Fizemos consultoria para perceber de que forma é que o local poderia ser dotado para o segmento alto", acrescenta.



Se a localização é a prioridade, há outra característica que não pode ser subestimada: segurança. "Há um sistema de infravermelhos à volta do edifício para detecção de intrusos." Os elevadores também têm codificação por piso, para total privacidade dos condóminos; há câmaras de videovigilância nas áreas comuns; e um segurança em permanência num lobby que se confunde com a entrada de um hotel. O designer de interiores Paulo Lobo embelezou-o com sofás, uma ampla bancada e uma parede de cubos de madeira. Nas casas, os acabamentos são em mármore de Carrara e há piscinas privativas nos dúplex e tríplex.



Distrito de BRAGA



Manoel de Oliveira fez um filme aqui

PÓVOA DE LANHOSO

Quanto custa? €9 milhões

Onde fica? Freguesia de Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso, Braga

Data de construção 1898

Tipologia Casa acastelada T24 de quatro pisos e 2.200 m2 de área; está inserida em dois hectares de jardim e tem 11 hectares de vinha

Luxo especial A escadaria em mogno de estilo império que as visitas comparam a um dos décors do filme épico E Tudo o Vento Levou (1939)



Um dia, Mónica Baldaque visitou a Villa Beatriz. A filha da escritora Agustina Bessa-Luís deslumbrou -se: naquela freguesia distante, entre Douro e Minho, havia um castelo parado no tempo. A escadaria de mogno parecia tirada do filme E Tudo o Vento Levou (1939); a sala de música de estilo Luís XV podia ser do Palácio de Versalhes; um quarto de linhas manuelinas mantinha-se imaculado e a piscina de pedra era um assombro de dimensões olímpicas (50x25 metros). "Pediu-me se poderia trazer cá a mãe. Para mim foi uma honra. A Agustina esteve aqui, viu tudo. Almoçou comigo e autografou-me um livro", conta à SÁBADO a proprietária, Cármen Dolores Guimarães, de 84 anos.



A história teve continuidade, porque sendo Agustina uma das autoras de referência para Manoel de Oliveira sugeriu-lhe que filmasse ali a adaptação de uma obra sua, A Alma dos Ricos (2002). "Mas durante um ano ninguém me disse nada", prossegue Cármen. O cineasta acabou por contactá-la para rodar o filme Espelho Mágico (2005). A dona da casa e neta do fundador (Francisco Antunes Guimarães, um comercial que fez fortuna no Brasil) nem hesitou. Seria prestigiante receber um ilustre no castelo, o mais internacional cineasta português.



Durante dois meses e meio, Cármen teve a casa cheia com o elenco e a equipa de filmagens num total de 40 pessoas. Começavam às 9h, sem hora para terminar. Uma vez, filmaram até de madrugada, às 4h, e só depois foram dormir para dois hotéis de Póvoa de Lanhoso. No set, o realizador pedia silêncio absoluto. "Aquilo era muito cansativo. Repetia as cenas tantas vezes que eu já sabia o papel de cor. Tinha aqui um catering permanente e ocupava o salão de baixo", recorda a dona. O quarto que chama de "mobília preta", porque é de pau-santo maciço, foi onde a actriz Leonor Silveira passou grande parte do tempo a interpretar Alfreda (uma proprietária obstinada pelo sonho de presenciar a aparição da Virgem Maria).



Ao contrário de Alfreda, Cármen é pragmática. Passeia-se pela casa como se fosse um apartamento e mantém-no impecavelmente preservado com o apoio diário de duas empregadas e de um lema: "A verdadeira limpeza não é muito limpar mas pouco sujar." Para ela é normal viver num castelo desde 1986, quando se mudou para lá com o marido, Carlos Alberto. Era necessário que alguém tomasse conta do património depois da morte da tia sem filhos. O casal assumiu as funções com empenho: rentabilizou a vinha de 11 hectares e recuperou a adega com tecnologia avançada.



Os vinhos chamam-se Quinta Villa Beatriz em homenagem à noiva do fundador: Beatriz de Freitas, a quem foi dedicada a construção do castelo. Antes de concluída a obra, em 1904, Beatriz morreu e Francisco Antunes casou-se com Rosa de Macedo. Viria a tornar-se uma segunda mãe para Cármen, quando ficou órfã aos 11 anos. "No espaço de nove meses perdi o meu pai e a minha mãe. Marcou-me muito. A avó Rosa foi minha tutora, do meu avô tenho vagas recordações. Era um homem austero. Ao jantar mudávamos de roupa, tínhamos quatro criadas fardadas e uma governanta."



Viúva há seis anos, Cármen começou a ponderar a venda porque se tornou cada vez mais difícil fazer a manutenção. As duas filhas (Anabela, 64 anos; e Alexandra, 61) têm a vida organizada, assim como os quatro netos. O património está no mercado pela imobiliária Luximo’s Christie’s e já recebeu 12 visitas de várias nacionalidades: moçambicanos, árabes, chineses, canadianos, russos, etc. Uns impressionam-se com o castelo, outros com a vinha. Concluem que seria ideal para hotel de charme ou para um clube de golfe.



ALGARVE





Mansão à Beverly Hills escondida em Albufeira



ALBUFEIRA

Quanto custa? €12,5 milhões

Onde fica? Albufeira

Data de construção 2013

Tipologia Moradia T6 com 695 m2

Luxo especial O acesso directo a uma praia de Albufeira, a piscina infinita com vista panorâmica e a outra mais pequena com jacuzzi



Para o casal de holandeses Nico e Edith (de 48 e 34 anos) é difícil escolher um destino de férias. Porque desde 2013 vivem num paraíso à beira-mar. São donos de uma mansão ao estilo de Beverly Hills numa zona sossegada de Albufeira, sem mais construções à frente e com acesso directo à praia. O clima, as pessoas e a facilidade de falarem inglês atraíram-nos para o Algarve.



Nico, investidor imobiliário, vendeu em 2009 a sua empresa de construção civil na Holanda. Chegara a hora de construir a sua casa de sonho. Depois de procurar o terreno, ao longo de seis meses, encontrou o ideal em Albufeira e chegou a acordo com o proprietário também estrangeiro. "Sinto-me seguro aqui. Portugal tem muitas oportunidades", diz o investidor à SÁBADO, recostado numa cadeira na zona lounge.



A parte seguinte do licenciamento para a construção não foi fácil. "Há muita burocracia, o caminho é longo. As pessoas que querem investir em Portugal têm este problema", acrescenta. Dois anos depois obteve a licença e no seguinte ergueu a moradia com materiais e acabamentos de luxo: o mármore é da Turquia, a gestão doméstica faz-se com domótica e o design de interiores vem de uma empresa holandesa.



O casal deleita-se sobretudo com a piscina infinita. Já ali rodaram, durante três meses, a longa-metragem holandesa The Escape (2015), realizada por Ineke Houtman sobre uma mulher que foge da rotina familiar e vai para o Algarve. Os donos também já receberam propostas para que a casa servisse de cenário a reality shows nacionais mas recusaram porque não querem expô-la desta forma.



Agora é hora de vender e partir para outros projectos imobiliários no Algarve. Nico tem um conceito próprio de luxo. "Acho muito bonito o que criámos, temos sempre novas ideias. O que faço é um hobby. Tenho investimentos na Quinta do Lago, na Fuzeta e na marina de Albufeira." Virgolino Gomes, o consultor imobiliário da Sotheby’s Portugal que trata da venda do imóvel, remata que o conceito de Nico está em sintonia com as tendências de mercado internacionais. E usa jargão do ramo: "O lifestyle ocean front [primeira linha de mar] é o mais procurado. É do mais exclusivo que pode haver."



Uma casa-modelo favorita de celebridades







VALE DO LOBO

Quanto custa? €8 milhões

Onde fica? Vale do Lobo

Data de construção 2014

Tipologia Moradia T5 com 470 metros quadrados, inserida num lote de 2.169 m2 da zona mais privilegiada do empreendimento

Luxo especial Tem uma sala de cinema, sauna e banho turco nos pisos inferiores; o mobiliário está incluído assim como o acesso, por cinco anos, ao golfe e ao ginásio do resort para duas pessoas



Silêncio. Há privacidade de sobra na casa-modelo de Vale do Lobo. Depois de curvas e contracurvas no empreendimento de 450 hectares, chega-se ao filet mignon com vista de mar: a moradia Infinity Villa, projectada pelo gabinete de arquitectura do resort. Foi posta à venda desde que foi construída, em 2014, mas acabou, até agora, por ter outro destino: ser alugada a celebridades. Alda Filipe, directora de vendas e marketing do empreendimento, afirma que esta opção acaba por valorizar a própria casa (também à venda pela imobiliária Luximo’s Christies’s): "Costumam dizer que Vale do Lobo tem soul (alma)."



Não têm faltado inquilinos VIP do mundo do futebol, da música pop e do cinema de Hollywood dispostos a pagar aquela renda em época alta. Cativam-se pelo sossego, ninguém os chateia (em Vale do Lobo é proibido tirar fotos às estrelas instaladas), têm um circuito interno de transporte e luxos surpreendentes. Pepe, campeão europeu com Portugal em 2016, foi para lá descansar após a vitória. Quando chegou à Infinity Villa tinha uma fita com as cores da bandeira a dar-lhe as boas-vindas. "Parabéns! Campeões!" Ele próprio divulgou a imagem nas redes sociais. Depois, apareceu um chef para preparar refeições gourmet. À frente da cozinha prolonga-se a piscina infinita que dá nome à casa.



Outras vedetas do futebol, como o ex-internacional inglês do Manchester United Gary Neville ou o holandês Virgil van Dijk também passaram por lá e exibiram a moradia nas redes sociais. "Várias personalidades ficaram nesta casa mas da maior parte não podemos revelar os nomes", explica a responsável. A excepção com os três futebolistas mencionados é porque eles próprios o anunciaram.

Se o piso de entrada é um sonho – com a sala e a suíte panorâmica para o mar –, os inferiores não ficam atrás. Descendo o primeiro lance de escadas, há um jardim interior com uma oliveira envidraçada e três suítes com vista para o jardim exterior desnivelado. No piso seguinte reservam-se mais surpresas: a sala de cinema, a garrafeira e um quarto adjacente ao spa exclusivo (sauna e banho turco estão num compartimento). Ninguém os vê.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 706, de 9 de Novembro de 2017.