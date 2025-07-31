Media Capital compra jornais Nascer do Sol e i por 1 euro

A dona da TVI assume também as as responsabilidades da Newsplex perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social.

A Media Capital adquiriu quase 100% da Newsplex, detentora de títulos como oSole oi, pelo valor simbólico de 1 euro, comunicou a empresa de comunicação social à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quinta-feira.



“O Grupo Media Capital, SGPS,S.A. (“GMC” ou “Media Capital”) informa que celebrou na presente data um contrato de compra e venda de ações nos termos do qual a Meglo – Media Capital Global, SGPS, S.A. (sociedade detida a 100% pela MediaCapital) adquire uma participação representativa de 98,21% da sociedade Newsplex, S.A., sociedade com atividade no sector da imprensa escrita, sendo titular das publicações Nascer do Sol e Jornal I, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2025”, refere o comunicado.

A dona da TVI e CNN Portugal refere que “o preço da aquisição da referida participação na Newsplex, S.A. ascende a EUR 1,00, assumindo a Media Capital as responsabilidades da Sociedade perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social".

A Media Capital designou Mário Ramires para assumir a direção-geral das publicações Nascer do Sol e Jornal I, refere o comunicado.