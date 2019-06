Entre os partidos com assento parlamentar, a entidade que fiscaliza as contas dos partidos apenas não encontrou irregularidades nas do Bloco de Esquerda. As decisões sobre as contas anuais dos partidos relativas a 2015 foram publicadas apenas esta semana uma vez que o processo de fiscalização está atrasado devido à falta de recursos e a mudanças na lei.





Após analisar os documentos entregues pelos partidos, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) conclui que as contas de 2015 do PS, PSD, CDS, PCP e PAN têm irregularidades.

O Bloco de Esquerda é o único partido com presença no Parlamento que sai impune da fiscalização. A ECFP concluiu que o BE estava numa "situação de contas prestadas sem irregularidades" em 2015. Inicialmente tinham sido identificadas falhas, mas o BE esclareceu "devidamente" as situações identificadas.



