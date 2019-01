Na segunda-feira, o Tesouro aprovou a concessão de uma garantia de 152,8 milhões de euros ao fundo de lesados do BES. Segundo o Diário de Notícias, entre garantias e empréstimos concedidos após a medida de resolução do BES já foram emprestados pelo Estado 4,98 mil milhões de euros. Este ano, o Novo Banco deverá fazer uma nova oferta de ações.

Só ao fundo de lesados do BES, os apoios do Estado já chegaram a 297,9 milhões de euros. Essas responsabilidades, assumidas pelo Tesouro no final de 2016, serviram para mitigar as perdas sofridas, em agosto de 2014 (quando "nasceu" o Novo Banco), por investidores não qualificados.

Está previsto que os lesados sejam reembolsados em três tranches até 2020, mas não na totalidade dos seus investimentos. Receberão 75% do montante investido, com um máximo de 250 mil euros caso as suas aplicações se avaliem em 500 mil euros. Acima deste valor, só recuperarão metade.