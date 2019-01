O Novo Banco pôs em marcha a venda de uma carteira de mil milhões de euros de crédito mal parado e 500 milhões em imóveis, acelerando o processo de limpeza dos ativos não produtivos.Segundo a Debtwire, que cita fontes próximas do processo, o banco está neste momento a receber propostas dos "advisors" financeiros para a colocação da carteira de imóveis, o que deverá acontecer ainda durante o primeiro trimestre. Na corrida para assessorar a venda estão a Alantra, Deloitte ou PwC, entre outros. A operação deverá ficar fechada até ao final do primeiro semestre.Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios