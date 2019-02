O Gabinete de Recuperação de Ativos apreendeu 22,8 milhões de euros a suspeitos de crimes graves, em 2018. O gabinete funciona na dependência da direção da Polícia Judiciária e, para agir, precisa de ser solicitado pelos magistrados do Ministério Público. Segundo o Jornal de Notícias, o coordenador do GRA, Carlos Costa, considerou o montante apreendido insatisfatório e diz que o mesmo se deve ao facto do MP solicitar a colaboração do gabinete em poucos processos.

De acordo com Carlos Costa, entre 2017 e 2018, os pedidos do Ministério Público ao gabinete diminuíram (de 135 para 17). Além disso, dos 31 pedidos de intervenção feitos ao GRA Lisboa, no ano passado, só sete foram do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. "O GRA Lisboa devia trabalhar quase exclusivamente para o DCIAP", defendeu o coordenador do gabinete ao mesmo jornal.