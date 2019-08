A coordenadora do BE, Catarina Martins, pediu ao ministro das Finanças, Mário Centeno , para assinar "as autorizações de despesa que tem na secretária para o Serviço Nacional de Saúde ", porque o dinheiro, previsto no orçamento, "está a ser necessário como nunca"."Mário Centeno [ministro das Finanças] tem de assinar as autorizações de despesa que tem na secretária e que são investimento preciso no Serviço Nacional de Saúde [SNS]. O INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] precisa de ambulâncias e de 300 profissionais. Há hospitais que aguardam pela assinatura do ministro para terem os profissionais e os meios necessários. Não se compreende que continuem a esperar: está nos orçamentos o investimento necessário e não há cativações", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, à margem de uma visita à feira semanal de Espinho, distrito de Aveiro, esta segunda-feira.Questionada sobre os elogios do jornal britânico Financial Times à recusa da austeridade por parte do primeiro-ministro António Costa, Catarina Martins destacou que a reposição de salários e pensões "foi possível" devido à "participação de vários partidos que fazem uma maioria no parlamento", destacando que "esse caminho não chega", sendo agora necessário o investimento nos serviços públicos, em particular no SNS.