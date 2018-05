O BCP teve lucros de 85,6 ME no primeiro trimestre deste ano, mais 71% do que nos três primeiros meses de 2017, informou hoje o banco.Na apresentação dos resultados trimestrais, o presidente executivo do BCP, Nuno Amado, considerou que o aumento do lucro se deveu ao "forte crescimento do contributo da actividade em Portugal" e à "evolução positiva do negócio internacional, com contributo estável deste mesmo negócio".A actividade em Portugal deu um contributo de 44,5 milhões de euros nos primeiros três meses de 2018, quase cinco vezes mais face aos nove milhões do mesmo período de 2017.Relembre-se que, segundo afirmações esta segunda-feira do presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), os maiores bancos portugueses aumentaram em 25 mil milhões de euros o seu capital desde 2008 até 2017. Desses, 5.331 milhões de euros foram colocados pelos accionistas no BCP.