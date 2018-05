Banco CTT é o que recebe mais reclamações dos clientes

Dados do Banco de Portugal sobre reclamações bancárias Foto: Banco de Portugal

O Banco CTT foi o organismo bancário com o maior número de reclamações por parte dos clientes bancários nas contas de depósito à ordem e nos contratos de crédito aos consumidores. Relativamente ao crédito hipotecário, o banco com maior número relativo de queixas foi o Banco BIC, com 2,27 queixas por cada mil clientes.A média do sector bancário é de 0,27 queixas por cada mil contas, segundo dados apresentados naquele que é o décimo relatório de supervisão comportamental divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Este relatório diz respeito ao exercício referente ao ano 2017.Entre as matérias que registaram mais queixas estão as contas de depósito (33%), o crédito aos consumidores (22,5%) e o crédito hipotecário (12,6%). Segundo o relatório, "a preponderância destas matérias está relacionada com o número de contratos de contas de depósito, crédito aos consumidores e crédito hipotecário celebrados", sendo necessário considerar a evolução das reclamações em cada matéria consoante "a dimensão do respectivo mercado". Estes três sectores representam 68,3% do total de reclamações.O Banco CTT é também aquele que apresenta mais queixas no crédito ao consumo. Foram registadas 6,85 queixas por cada mil contratos neste sector, em que a média geral de queixas é de 0,29.O Banco BIC recebeu, em média, 2,27 queixas por cada mil contratos relativamente ao crédito à habitaçãoCrédito Agrícola (0,07 queixas por mil clientes), Banco de Investimento Global (0,15) e o Novo Banco dos Açores (0,15) tiveram o menor número de reclamações nas contas à ordem entre os bancos considerados neste relatório.Este relatório mostra que o número de reclamação de clientes bancários do Banco de Portugal subiu 8% em 2017 face ao ano anterior, num total de 15.282 queixas. Essas queixas levaram, em média, 39 dias a ser resolvidas.Registou-se um aumento significativo nas reclamações relativas ao crédito hipotecário (26,4%), passando de 74 por cada 100 mil contratos, em 2016, para 91 em 2017. Segundo o Banco de Portugal, este aumento nas queixas é explicado pelo "acréscimo de reclamações sobre comissões e encargos, demora na emissão de declarações para distrate de hipoteca e cláusulas contratuais".Este relatório diz que nos últimos tempois têm sido tomadas resoluções que procuram "garantir o respeito pelos interesses, características e necessidades dos públicos a que se destinam".Estas melhorias foram impulsionadas pelas "lições extraídas da crise financeira global e da experiência portuguesa".