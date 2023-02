BCE sobe taxas de juro em mais 50 pontos base. E vai repetir em março

O Banco Central Europeu (BCE) subiu as taxas de juro de referência na Zona Euro em mais 50 pontos base. O anúncio, que alinha com a expectativa do mercado, foi feito esta quinta-feira após o encontro de política monetária, sendo que a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde avançou ainda que vai repetir o incremento em março.







"O Conselho do BCE prosseguirá a trajetória de subida significativa das taxas de juro a um ritmo constante e mantê-las-á em níveis suficientemente restritivos para assegurar um retorno atempado da inflação ao seu objetivo de 2% a médio prazo. Nessa conformidade, o Conselho do BCE decidiu hoje proceder a um aumento de 50 pontos base das três taxas de juro diretoras do BCE, as quais espera continuar a aumentar", começou por explicar em comunicado.





A partir de 8 de fevereiro, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento passa para 3%, enquanto as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez avança para 3,25% e a taxa aplicável à facilidade permanente de depósito será aumentada para 2,5%. E o caminho não ficará por aqui.



"Atendendo às pressões sobre a inflação subjacente, o Conselho do BCE tenciona aumentar as taxas de juro em mais 50 pontos base na próxima reunião dedicada à política monetária, em março, e avaliará então a trajetória subsequente da política monetária", avançou, defendendo que manter as taxas de juro em níveis restritivos "reduzirá, com o tempo, a inflação, ao refrear a procura, e protegerá também contra o risco de uma persistente deslocação, em sentido ascendente, das expectativas de inflação".





Ao longo de 2022, o BCE subiu as taxas de juro – pela primeira vez desde 2011 – quatro vezes, num total de 200 pontos-base. Contudo, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) recuou para 8,5% em janeiro, do anterior nível de 9,2% em dezembro –, mas a inflação subjacente, que permite medir o nível de enraizamento da inflação na economia, está em 7%.

