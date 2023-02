De Portugal para o mundo. Como as marcas de luxo vêm produzir nas nossas fábricas

Combinam impressoras 3D e bibliotecas digitais de tecidos com segredos passados de geração em geração, cuja origem se perde em épocas em que as senhoras usavam espartilho e os homens enceravam os bigodes. Para várias empresas têxteis, sediadas maioritariamente no Norte de Portugal, esta combinação vencedora entre modernidade e tradição é o segredo que lhes permite triunfar no segmento mais exigente do mercado global da Moda e do luxo. Não admira, por isso, que, no âmbito da Fashion Design Competition, a Moda Portugal tenha levado os 18 concorrentes (provenientes de seis países e de oito das melhores escolas de moda do mundo) a visitar algumas das grandes empresas do setor sediadas no Norte de Portugal. E foi assim que, numa delas, usámos uns óculos de realidade virtual para ter uma preview de como ficarão as peças depois de finalizadas e entregues ao cliente.





