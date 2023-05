BCE abranda aperto monetário ao subir taxas de juro em 25 pontos base

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira, 4 de maio, abrandar o aperto monetário para travar a inflação, subindo as taxas de juro em 25 pontos base, um aumento inferior ao registado em reuniões anteriores.





l às operações principais de refinanciamento - a que é considerada de referência - sobe para 3,75%, enquanto a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez avança para 3,75% e a taxa de depósitos para 3,25%.

Depois de várias reuniões com subidas das taxas de juro em 50 pontos base, o BCE justifica o aumento de hoje, menos acentuado, com o impacto que o aperto monetário pode estar já a ter na economia (e na inflação).Recorde-se que na última reunião dos governadores do BCE tinha ficado assente que a decisão desta quinta-feira seria dependente de dados (Christine Lagarde não sinalizou qual seria a direção de Frankfurt). Por isso, no comunicado desta quinta-feira, e que antecede a conferência de imprensa da presidente do autoridade monetária, é dito que "a informação recente apoia o entendimento anterior".Ou seja, a inflação desceu nos últimos meses, mas as pressões inflacionistas subjacentes "continuam fortes". Ao mesmo tempo, continua o BCE, os dados mostram que as subidas anteriores das taxas de juro "estão a ser transmitidas em força nas condições monetárias e de financiamento da Zona Euro".