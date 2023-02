Renegociação de créditos à habitação dispara

A renegociação de empréstimos à habitação disparou relativamente ao ano passado. De acordo com dados divulgados pelo Banco de Portugal e pelo jornal Público, as renegociações compunham 22% das operações de crédito em dezembro de 2022 - quando no mesmo mês, em 2021, eram 6%.





De acordo com a mesma fonte, as renegociações reportadas não derivam de incumprimentos ou prestações em atraso porque este indicador inclui não só créditos já existentes renegociados, mas também os concedidos.Já o Jornal de Notícias revela que os preços da habitação na periferia das duas grandes cidades subiram o dobro quando comparados com Lisboa e Porto. Nos arredores do Porto, os aumentos verificados foram entre 18 e 26%; ao passo que em Lisboa, foram entre 9 e 26%. A situação verifica-se porque as famílias procuram casas nas periferias, onde ainda está mais barato.