Bar de Cheers vendido em leilão por mais de 600 mil euros

O cenário da série da que estreou na década de 80 foi vendido em leilão por 675 mil dólares. A leilão estavam também quase mil adereços, peças de guarda-roupa e cenários de vários programas televisivos norte-americanos, sendo que foi o bar onde se passava o enredo de Cheers, Aquele Bar o objeto vendido pelo valor mais alto.A Heritage Auctions, que levou as peças a leilão, informou em comunicado que o lote total foi vendido ao longo de três dias (entre sexta-feira, 2 de junho, e domingo, 5) e que angariou mais de cinco milhões de dólares (aproximadamente 4,7 milhões de euros).Os objetivos vendidos em leilão faziam parte de uma coleção reunida por James Comisar, o presidente da Coleção Comisar e do Museu da Televisão, ao longo de mais de três décadas. O responsável por um dos maiores acervos de memorabília tentou criar um museu só com objetos de programas de televisão, mas tendo o mesmo sido um fracasso financeiro, decidiu que os objetivos deviam ser aproveitados por fãs. "O sucesso do leilão confirmou o que eu sempre soube: que os personagens da televisão são membros da nossa família alargada e que as suas histórias e as nossas são inseparáveis", destacou Comisar, citado num comunicado de imprensa da casa de leilões.Os fatos de Batman e Robin utilizados por Adam West e Burt Ward na série de televisão do herói de Gotham da década de 60 foram vendidos por 615 mil dólares (aproximadamente 574 mil euros), enquanto o cenário do The Tonight Show Starring Johnny Carson foi vendido por 275 mil dólares (cerca de 257 mil euros), de acordo com a Heritage Auctions.O lote de All in the Family (Uma Família às Direitas, em Portugal) que incluía as salas de estar e jantar de Archie e Edith Bunker, bem como a escadaria da casa da família conservadora foi vendido por 125 mil dólares (cerca de 117 mil euros). No entanto, as cadeiras na qual Archie e Edith se sentaram (e discutiram abundantemente) na nona e última temporada da série foram vendidas em separado. Os objetos foram comprados pelo mesmo comprador do bar de Cheers, Aquele Bar, por 250 mil dólares (cerca de 234 mil euros).Entre outros objetos icónicos contam-se a parte de cima do fato usado por George Reeves na série As Aventuras do Super-Homem (150 mil dólares), o fato da tenente Uhura, da série original de Star Trek (62,5 mil dólares), ou o fato de banho usado por Pamela Anderson na gravação de Marés Vivas (60 mil dólares).