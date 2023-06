Novos óculos de realidade virtual da Apple vão custar 3.499 dólares

A Apple deu aquele que está já a ser considerado o passo "mais arriscado" da marca norte-americana nos últimos anos. Esta segunda-feira a empresa apresentou ao mundo uns óculos de realidade virtual que terão o custo de 3.499 dólares (cerca de 3.264 euros) e prometem mudar a forma como interagimos.







REUTERS/Loren Elliott

Os Vision Pro são mais uma aposta clara no metaverso, com ferramentas que até agora poderiam quase ser consideradas futuristas para a maioria dos utilizadores. De acordo com a marca, o equipamento foi desenvolvidado para "uso profissional", possuindo uma câmara tridimensional e um sistema de microfone que permite capturar vídeos e fotografias. Tem autonomia de cerca de duas horas de bateria (ainda que aconselhem ligação elétrica) e os utilizadores poderão escolher o conteúdo que querem ver apenas com os olhos. Para além disto, terão ainda disponível o serviço de streaming da Disney+, da Walt Disney, desde o primeiro dia.E para aqueles que receiam ficar isolados do mundo, a Apple garante que "não há nada a temer". Sempre que um utilizador estiver conectado ao mundo virtual, os Vision Pro apresentarão uma imagem uniforme, com um tom escuro. Mas quando alguém se aproximar, o rosto da pessoa aparecerá no equipamento permitindo assim a comunicação.Quanto a compras, os óculos só estarão à venda no início do próximo ano e apenas nos Estados Unidos.O mundo da realidade virtual tem vindo a ser cada vez mais uma aposta das tecnológicas com a Meta, a Sony Group Corp e a Pico (da ByteDance) a apresentarem recentemente dispositivos com este tipo de tecnologia.