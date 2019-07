Perante os deputados, durante a comissão de inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos, o antigo governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio foi claro: "O supervisor não tem poderes legais para impedir uma operação comercial de créditos entre as partes." Ou seca, era impossível ao Banco de Portugal travar o crédito da Caixa Geral de Depósitos a Joe Berardo, que este ia usar para aumentar a sua posição no BCP.

Porém, esta sexta-feira, o Público revela que o crédito do Finibanco à Domusvenda foi anulado por instruções do Banco de Portugal. Tudo aconteceu em 2010, quando o regulador, para acautelar perdas futuras ordenou ao Finibanco que provisionasse a 100% os empréstimos dados à Domusvenda ou que em alternativa os revertesse porque o risco da operação ficava todo do lado do credor.