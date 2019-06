Os documentos que desmentem Constâncio As condições exactas do crédito ruinoso de 350 milhões de euros concedido pela Caixa Geral de Depósitos a Joe Berardo em 2007 foram comunicadas ao Banco de Portugal - com essa informação nas mãos, o regulador, na altura liderado por Vítor Constâncio, autorizou o reforço de Berardo no capital do BCP, noticiou o Público na sua edição diária.

Numa carta ao Banco de Portugal datada de 7 de agosto de 2007, a Fundação José Berardo comunicou ao supervisor que a aquisição de ações seria "feita com recurso a fundos disponibilizados pela Caixa Geral de Depósitos [CGD], através do contrato de abertura de crédito em conta corrente, celebrado em 28 de maio de 2007, até ao montante de Euro 350.000.000 (trezentos e cinquenta milhões de euros)", revelam os documentos que pode consultar aqui . Anteirormente o BdP tinha questionado a Fundação sobre a origem do dinheiro para a aquisição da participação.Estes documentos divulgados pelaa 7 de junho vieram colocar em causa a versão do antigo governador do Banco que Portugal que, em março durante a sua primeira audição na comissão parlamentar de inquérito, disse que não tinha tido influência direta na operação de capitalização da Fundação junto da CGD para conseguir adquirir participação no BCP e que, se tivesse tido oportunidade, não iria aprovar a operação. "Eu não teria feito essas operações [de concessão de crédito com ações como garantia], mas elas foram legais".Mas a verdade é que a 7 de junho, Vítor Constâncio disse ter estado na reunião em que foi aprovado o reforço de Berardo no BCP, desmentindo a própria declaração no dia seguinte. "Recebi hoje do Banco de Portugal a informação de que não participei na Reunião do Conselho de Administração de 21 de Agosto de 2007", afirmou, numa nota enviada à Lusa, a 8 de junho.Segundo o ex-governador do BdP, o facto de não ter estado presente na reunião que não autorizou "pessoalmente" a "operação de compra de ações bem como a operação de crédito e o levantamento de elevado montante de fundos, que, aliás, já tinha sido legalmente concedida pela CGD meses antes".Na reunião em que foi aprovada a operação de compra de ações estiveram o vice-governador do BdP José de Matos, tendo estado ainda presentes, o vice-governador Pedro Duarte Neves, e os administradores Manuel Sebastião e Silveira Godinho e ainda, em representação do Conselho de Auditoria, Sérgio Nunes.Ests terça-feira, o Público revela que Constâncio esteve presente no conselho de administração de 28 de agosto de 2007 do BdP, que aprovou a ata da reunião anterior - a referida de 21 de Agosto. Neste encontro, o governador do BdP não se opõe ao reforço da posição da Fundação José Berardo no BCP. Um mês antes, assegura o mesmo jornal, Constâncio e Berardo reuniram-se na sede do banco central português e em discussão esteve o pedido do empresário para se tornar um dos principais acionistas do então maior banco privado do País.De acordo com o ex-governador, o Banco de Portugal não poderia ter nem anulado nem revertido o crédito, bem como se ter oposto ao reforço no BCP, uma vez que a operação de financiamento era legal e a idoneidade da Fundação José Berardo, à data, não estava em causa."Como expliquei corretamente na Assembleia da República (AR), o Banco de Portugal (BdP) não tem competência para ter conhecimento de operações de crédito antes de serem decididas pelos bancos, nem muito menos competência para as mandar anular", disse Constâncio à Lusa, dizendo que não havia qualquer razão legal para recusar que a "Fundação Berardo fosse acionista qualificada no BCP".De acordo com Vítor Constâncio, o Banco de Portugal só teve conhecimento do crédito de 350 milhões de euros à Fundação José Berardo pela CGD depois deste ter sido concedido.O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2008 e 2011, Fernando Faria de Oliveira, considerou esta segunda-feira que o Banco de Portugal (BdP) "podia ter ido mais longe" nos alertas ao crédito garantido por ações do BCP."Se houvesse indicações muito claras de que [...] o mercado poderia sofrer oscilações, [...] podia ir mais longe de alertar em caso de iminência de uma situação. Poderia ter ido mais longe do que uma recomendação", disse Fernando Faria de Oliveira no parlamento.Na sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, o atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Faria de Oliveira, ressalvou, no entanto, que as suas considerações são "presunções", baseadas no "bom senso".O ex-presidente da CGD afirmou não ter tido "reuniões específicas com o BdP sobre esse tema", mas que era "possível" que tivesse abordado a questão em reuniões que teve com Vítor Constâncio.