Foi o momento mais duro para Vítor Constâncio na comissão de inquérito à Caixa. A deputada Mariana Mortágua listou uma série de empréstimos da Caixa a acionistas do BCP ao longo de 2007 para estes comprarem ações do BCP e perguntou se o Banco de Portugal não se preocupou com uma exposição tão grande do banco público ao maior banco privado. A resposta repetiu a linha de defesa de Constâncio ao longo de toda a audição parlamentar: não podia fazer nada.

"Era motivo de preocupação, mas não se podia fazer nada", afirmou Constâncio.