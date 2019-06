Vítor Constâncio defendeu que o Banco de Portugal não poderia ter feito mais do que fez no financiamento de 350 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos a Joe Berardo para este reforçar a sua posição acionista no BCP. Além da falta de instrumentos legais que Constâncio alegou esta manhã na comissão de inquérito, o ex-governador do Banco de Portugal juntou outra linha de defesa quando pressionado pelo PCP – não tinha o pelouro da supervisão.

"Eu não tinha a supervisão", respondeu às perguntas do deputado Duarte Alves, na sua segunda audição na comissão de inquérito sobre a gestão da Caixa. O deputado do PCP perguntara se o Banco de Portugal impôs medidas de correção à Caixa respeitantes ao empréstimo a Berardo, feito sem aval e com ações como garantia. "Eu tinha muitas coisas na cabeça, nomeadamente tudo o que tinha de fazer em Frankfurt [sede do Banco Central Europeu] no conselho de governadores do BCE, que era a minha principal responsabilidade em termos de pelouro", acrescentou.

Constâncio tem-se mantido sempre na mesma linha de defesa: quando o Banco de Portugal recebeu o pedido da Fundação Berardo para reforçar a posição acionista no BCP já o financiamento da Caixa estava autorizado e o supervisor nada podia fazer. Constâncio remeteu para a lei (o Regime das Instituições Financeiras e de Crédito) para defender que só se conhecer "por razões fortuitas" a operação de financiamento antes de ser aprovada pode o supervisor recomendar ao banco em causa que se abstenha.

A mesma lei, no artigo 11º, prevê que "se as condições em que decorre a atividade de uma instituição de crédito não respeitarem as regras de uma gestão sã e prudente, o Banco de Portugal pode notificá-la para, no prazo que lhe fixar, tomar as providências necessárias para restabelecer ou reforçar o equilíbrio financeiro, ou corrigir os métodos de gestão". Cecília Meireles, do CDS, apontou esta possibilidade, mas Constâncio valorizou o número dois do mesmo artigo, sobre o facto de apenas poder intervir se conhecer a operação antes.

Na intervenção de abertura, Constâncio atacou o Público – que noticiou o conhecimento do Banco de Portugal da operação de financiamento da Caixa a Berardo antes de este ter autorização do supervisor para reforçar no BCP – e deixou sugestões veladas de que Joe Berardo e Filipe Pinhal (ex-administrador do BCP) são os ganhadores com as notícias do jornal.