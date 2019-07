França aprova imposto de 3% sobre as tecnológicas apesar das ameaças de Trump

O Senado francês aprovou esta quinta-feira, 11 de julho, a introdução de um imposto sobre as receitas digitais dos gigantes tecnológicos, desafiando as ameaças da administração Trump, que abriu uma investigação ao plano dos franceses.

"França é soberana, e França decide as suas próprias regras, em matéria de impostos. E é assim que vai continuar a ser", afirmou o ministro das Finanças Bruno Le Maire, num comunicado citado pela CNBC, no dia em que a câmara alta do Parlamento deu o "ok" à controversa taxa.