O supervisor bancário avançou com um processo de contra-ordenação contra a EDP Soluções Comerciais por alegado incumprimento das regras de serviços de pagamento.

O grupo liderado por António Mexia pode vir a ser alvo de uma coisa até 10 milhões de euros por parte do Banco de Portugal. Em causa está o processo de contra-ordenação instaurado pelo supervisor bancário por alegado incumprimento do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, por parte da EDP Soluções Comerciais. A informação foi divulgada pela EDP no relatório e contas relativo ao segundo trimestre.



No documento, divulgado na quinta-feira e citado pelo Expresso, a empresa detalha que a acção foi interposta, em concreto, pelo "exercício da actividade de prestação de serviços de pagamento (actividade essa legalmente reservada a instituições de crédito e entidades similares) e incumprimento de determinações do BdP".

A acusação foi dirigida à EDP Soluções Comerciais e à EDP S.A., "sendo o valor da contingência repartido pelas duas empresas, num total que poderá chegar aos 10.000 milhares de Euros", refere a eléctrica.