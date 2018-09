O contrato publicado no portal Base é omisso quanto à finalidade desta compra.

O Banco de Portugal decidiu comprar coletes de protecção balística no valor global de 17.448 euros, mais IVA.



O contrato, assinado no dia 25 de Junho com a empresa Lasi – Electrónica, Comércio de Componentes e Sistemas Eléctricos e Electrónicos, foi divulgado no portal Base dos contratos públicos esta terça-feira, 4 de Setembro.

O Negócios tentou saber as razões que levaram o banco central a fazer esta compra, mas até ao momento não tivemos resposta.



