Concorrência acusa EDP por abuso de posição dominante

A Autoridade da Concorrência acusou a EDP de posição dominante e de causar

um custo adicional de 140 milhões de euros aos consumidores e ao sistema nacional.

A investigação do regulador, aberta em 2016, concluiu que a EDP Produção "manipulou a oferta de um segmento do sistema eléctrico entre 2009 e 2013, limitando a oferta de capacidade das suas centrais em regime CMEC para a oferecer através das centrais em regime de mercado, de modo a ser duplamente beneficiada, em prejuízo dos consumidores", refere a Concorrência em comunicado enviado às redacções.

Ou seja, ao obter compensações públicas no âmbito do regime CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual ) e beneficiar de receitas mais elevadas nas centrais não-CMEC simultaneamente, a EDP Produção onerava os consumidores por essas duas vias, conclui o regulador.

De acordo com as contas da AdC, esta prática terá lesado o sistema eléctrico nacional e os consumidores em cerca de 140 milhões de euros.