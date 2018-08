A firma de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados (MLGTS), com receitas de 55 milhões de euros, está no topo das sociedades que mais facturou no ano passado, segundo um ranking divulgado pela Iberian Lawyer, avançado pelo ECO. É seguida de perto pela Vieira de Almeida (VdA) e da PLMJ, que figuram o top 20 das firmas de advogados na Península Ibérica.

Terão sido negócios como a mediática transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus e a venda da Artlant à Indorama e a da EDP Gás à REN (gerando o total de 500 milhões de euros), que motivaram o lugar de destaque da MLGTS. Mas a firma não ficou por aqui: esteve ainda na frente dos negócios da aquisição do Banco Popular pelo Banco Santander, a reestruturação da TAP e a da estrutura accionista Sport TV, e ainda trabalhou como assessora o sindicato bancário que financiou o projecto internacional Coral LNG.

No segundo lugar, a Vieira de Almeida destacou-se com 51 milhões de euros, motivados potencialmente pelo contrato, sem concurso público, com o Banco de Portugal (BP) no valor de 4,85 milhões de euros a 25 de Junho deste ano. Sobre esta contratação, o BP referiu que se deveu à capacidade do escritório em "disponibilizar imediatamente equipas de advogados suficientemente dimensionadas às necessidades do Banco de Portugal e ao volume e complexidade do respectivo contencioso".

O negócio não foi uma novidade, tendo em conta o histórico de relações entre as entidades que acontece desde 2014, quando a VdA prestou apoio jurídico em processos de resolução do BES. A diferença prende-se com o valor do contrato – o quinto e o maior até agora: 4,85 milhões de euros por apenas este, em comparação com a soma dos quatro anteriores que geraram 6,2 milhões de euros (sem IVA).

A VdA foi também a firma que mais evoluiu de um ano para o outro – 15% de crescimento – e a primeira "firma portuguesa a ultrapassar os 50 milhões em receitas, facto que nunca teríamos alcançado sem a internacionalização que aconteceu nos últimos três anos", contou João Vieira de Almeida numa entrevista à Legal Business.

O top 3 é encerrado pela PLMJ que registou ganhos de 48,5 milhões no ano passado e um crescimento de 13% face a 2016.

No quadro global da Península Ibérica, a MLGTS é a primeira firma portuguesa na lista e a sexta no geral. O ranking é encabeçado pela espanhola Garrigues, com uma receita de 357 milhões de euros em 2017 e um crescimento de 2,2% em comparação com 2016 – um valor sete vezes superior à firma portuguesa.

No total, as firmas ibéricas registaram um aumento de 3,7% em 2017, totalizando receitas de cerca 1,5 mil milhões de euros, com 10% do valor gerado pelas sociedades portuguesas.