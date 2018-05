O presidente do conselho de administração da China Three Gorges, a empresa pública chinesa que quer controlar a EDP, não é só um dos cerca de 89 milhões de membros do Partido Comunista Chinês (PCC) – Lu Chun é o membro mais sénior do PCC dentro do accionista da EDP. Seguindo a convenção da política chinesa, o executivo da Three Gorges é também o secretário do partido dentro da empresa. Tal como com os presidentes de outras grandes empresas públicas, o nome de Lu Chun faz parte da nomenclatura: a lista de nomes gerida pelo poderoso Departamento Central de Organização do PCC e a partir da qual este pilar do partido escolhe, à porta fechada e sem explicações ao público, quem vai ocupar os lugares de destaque em todas as principais instituições do país.

Lu Chun é quem vem a Portugal como responsável máximo da China Three Gorges, mas a empresa não pôde lançar a OPA sobre a EDP sem passar pelo crivo da entidade estatal a que a administração de Lu Chun responde: a SASAC, controlada pelo PCC. "Provavelmente [a operação] também terá passado pelo Conselho de Estado", aponta à SÁBADO Kjeld Erik Brodsgaard, professor da Copenhagen Business School e especialista sobre o sector público chinês.

Todos estes mecanismos de controlo não são exclusivos do maior accionista da EDP. Fazem parte do sistema de controlo do PC chinês sobre o vasto universo de empresas públicas, que emprega 10 milhões de membros do partido e tem 800 mil comités políticos. Neste universo está também a State Grid, a principal accionista da REN. O controlo político tem vindo a aumentar sob a liderança de Xi Jinping e corre em paralelo com a modernização e expansão global destas empresas. "Temos de garantir que seja para onde for que as nossas empresas vão, o trabalho de construção [política] do partido continua", afirmou Xi, citado pela agência chinesa Xinhua.

Leia mais sobre este tema na edição 734 da SÁBADO, nas bancas a 24 de Maio.