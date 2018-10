Catarina Martins fez um discurso cheio de avisos ao Governo. O BE vai aprovar o Orçamento do Estado para 2019 na generalidade, mas isso não significa que vá deixar de se bater por avanços. "Podemos fazer melhor, não desistimos de o fazer", avisou a coordenadora bloquista, que notou a contradição entre as metas orçamentais que são ultrapassadas e as metas que , no entender do BE, estão a falhar.

"Há metas do Estado Social e dos serviços públicos que ficam por cumprir para que as do défice sejam ultrapassadas", afirmou Catarina Martins, que deu como exemplos o atraso nos concursos para a colocação de médicos nos cuidados primários, o incumprimento da diminuição do número de alunos por turma no ensino secundário e o adiamento do reforço de pessoal e material circulante para a CP.

Além disso, o BE promete não deixar cair as reivindicações sobre salários e carreiras na Função Pública.