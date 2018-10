O ministro das Finanças, Mário Centeno, considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 é "histórica" e que demonstra que o Governo "cumpriu" aquilo que se propôs.

"É o quarto orçamento que é apresentado na quarta sessão legislativa. Sim senhores deputados, um orçamento por ano. Portugal virou também a página dos orçamentos rectificativos", disse o governante no início do debate na generalidade do OE2019, acrescentando: "O orçamento de 2019 é histórico, não apenas pelos números que encerra, mas pela primeira vez na história da democracia um governo cumpriu aquilo que se propunha no início da legislatura".

Aos deputados, Centeno garantiu ainda que, apesar das dúvidas que surgiram, o défice vai ser de 0,2% e que este OE está num "nível próximo do equilíbrio", assegurando "que não se vai voltar atrás, ao tempo dos congelamentos e dos aumentos de impostos". "Em 2019, os portugueses vão pagar menos 1000 milhões de euros em IRS do que pagariam em 2015. São mil milhões de euros que o Governo vai devolver aos portugueses. É um enorme alívio fiscal", disse ainda durante o seu discurso.

A da proposta de Orçamento do Estado para 2019 já tem aprovação garantida na generalidade com os votos de PS, PCP, BE e PEV. Esta será a quarta proposta de Orçamento do Estado aprovada na generalidade durante a actual legislatura com uma solução inédita de Governo minoritário do PS constituído com o apoio dos partidos à sua esquerda, através de posições conjuntas assinadas com PCP, BE e PEV. O executivo chefiado por António Costa negociou o OE2019 com cada um dos três partidos bilateralmente e também com o PAN.

Depois da intervenção de Mário Centeno na abertura da discussão na generalidade, na terça-feira deverão intervir no debate os ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques. O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, fará a intervenção de encerramento, também na terça-feira.

Após a votação na generalidade, segue-se a discussão na especialidade, com a audição de ministros de cada área, apresentação de propostas de alteração e votação final global, em 29 de Novembro, num debate que será encerrado por António Costa.

No último Orçamento do Estado da presente legislatura, no que respeita ao cenário macroeconómico, o Governo pretende atingir um défice de 0,2%, uma dívida na ordem dos 118,5% do Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento de 2,2% e uma taxa de desemprego que ronde os 6%.