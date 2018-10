Para Mário Centeno, o Orçamento do Estado para 2019 é o resultado de um caminho que se iniciou em 2016. O ministro das Finanças quer que fique claro que os 0,2% de défice estimados para o próximo ano são a consequência de um política que começou a ser traçada ainda antes da eleições, quando ajudou o PS desenhar o seu cenário macro-económico. E não resiste a lançar farpas a quem à direita profetizou a vinda de um Diabo que ainda não apareceu.

"Ter sorte dá muito trabalho", lançou Centeno, que nem resistiu a brincar com o título de uma conhecida comédia para lembrar que Pedro Passos Coelho acreditava que a crise estava à espreita nesta legislatura. "Hoje não é apenas o PIB que veste Prada", ironizou, para concluir que "hoje, todos vestimos Portugal".

Mário Centeno atacou aqueles que "não viram as suas profecias realizar-se", porque "estavam em contramão com a vontade dos portugueses" e contrariou a ideia de que não havia alternativa à austeridade.

"Sim, existem sempre alternativas", disse, instando à direita a explicar aos portugueses por que motivo está Portugal a conseguir cumprir os seus objectivos. "Conseguirão fazê-lo sem demagogia ou recurso ao sobrenatural?", questionou o governante que lembrou que as prioridades governativas da área económica do Governo estavam desenhadas desde 2015 e não se afastaram dos três eixos então definidos: novo impulso ao emprego, promoção do investimento privado e protecção dos mais frágeis, a par da "sustentabilidade das contas públicas e do endividamento".

"O caminho que traçámos em 2015 estava certo", insistiu Mário Centeno, que diz que "Portugal está hoje mais próximo de atingir um porto seguro que nos permite encarar o futuro com mais tranquilidade".

Portugueses vão pagar menos mil milhões de euros de impostos

Mário Centeno usou uma expressão cara à direita, o "alívio fiscal", para garantir que os portugueses pagarão menos impostos em 2019 do que em 2015. Centeno fala mesmo num "alívio fiscal que permite que os portugueses paguem menos mil milhões de euros de impostos do que pagariam em 2015".

De resto, o ministro das Finanças lembrou que o défice de 0,2% do PIB previsto neste Orçamento é "um marco histórico", frisando estar previsto um crescimento de 2,2% e um aumento do emprego.

"Não é só o emprego que sobe, os salários também sobem", sublinhou o ministro, que assegura que "o valor do défice não é um fim em si mesmo, é um meio" e que o Governo não colocará "em causa as condições essenciais para a economia crescer".

Reforço histórico para a Saúde

Mário Centeno destacou ainda o "reforço histórico de 517 milhões de euros" para a Saúde, que vem acompanhado de um "novo modelo de financiamento" que fará com que este aumento de investimento tenha "como contrapartida a responsabilização" dos responsáveis pelas unidades hospitalares.