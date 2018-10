O PCP insiste na contagem integral do tempo congelado aos professores e promete levar o tema ao debate do Orçamento na especialidade. Mas essa não é a única reivindicação para a fase que agora se inicia.

Jerónimo de Sousa deixou hoje claras as prioridades do PCP na discussão do Orçamento do Estado para 2019 na especialidade. E não se esqueceu da luta dos professores pela contagem integral do tempo de serviço congelado nos últimos nove anos.

O líder do PCP defende que a discussão na especialidade "é a oportunidade de dar mais um passo em frente" em matérias como o aumento dos funcionários públicos e a contagem do tempo de serviço dos professores.

"Um passo mais à frente que não deixe esquecer também os compromissos assumidos pelo Governo em relação aos direitos legítimos à contagem integral do tempo de serviço dos professores, dos militares, dos profissionais dos serviços e forças de segurança, entre outros profissionais, nomeadamente da área da Justiça", vincou Jerónimo.

A valorização salarial da Função Pública não é, contudo, a única bandeira que o PCP leva para o debate que se inicia agora.

Os comunistas querem "novos avanços no plano do IRS", mas também um agravamento na taxação do "grande capital", nomeadamente através do "englobamento obrigatório dos rendimentos acima dos 100 mil euros"ou do aumento da derrama estadual.

Além disso, o PCP reclama o alargamento do abono de família, das prestações para a deficiência e o reforço de protecção social de profissões de desgaste rápido como as dos mineiros e trabalhadores de pedreiras.

O PCP quer ir mais longe na redução da factura energética para famílias e empresas e o alargamento da redução do IVA a todos os espectáculos.