ANA anuncia 27 voos cancelados no aeroporto de Lisboa esta terça-feira

O site da ANA - Aeroportos de Portugal revela que já foram cancelados 27 voos para e a partir de Lisboa que estavam previstos para esta terça-feira.







Miguel Baltazar/Jornal de Negócios

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A ANA informa que foram canceladas 16 chegadas e 11 partidas previstas para esta terça-feira. No entanto, este valor pode não corresponder aos números reais de cancelamentos. Segundo o Jornal de Negócios, o número de voos cancelados nos últimos dias no aeroporto de Lisboa que é assumido oficialmente pela ANA não bate certo com o que consta no site da própria ANA para informação ao público, sendo o valor superior no site.Confrontada com a discrepância, fonte oficial da ANA disse que na lista do site "constam voos previstos há meses mas que não chegaram a ser comercializados"Segundo o site da ANA, no passado domingo, foram cancelados 56 voos, dos quais 26 partidas e outros 30 chegadas. Mas, oficialmente, a empresa diz que, nesse mesmo dia, foram cancelados apenas 38 voos (20 chegadas e 18 partidas).Entre as companhias com voos cancelados esta terça-feira estão a TAP, a Azores Airlines, Scandinavian Airlines, Ethiad Airways e TAAG Linhas Aéreas de Angola.Em Espanha, França, Itália, nos países do norte da Europa e até nos EUA, as greves de pessoal de voo e de terra e a falta de pessoal nas companhias aéreas depois dos despedimentos na pandemia motivam atrasos em voos por todo o mundo. Os passageiros queixam-se da falta de respostas e de alternativas.