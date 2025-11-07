Sábado – Pense por si

Consórcio pondera só avançar para a Azores com 600 milhões assumidos por governo regional

Jornal de Negócios 09:37
A privatização da Azores Airlines poderá implicar uma fatura de cerca de 600 milhões de euros para o governo regional dos Açores.

O consórcio Newtour/MS Aviation, único candidato à privatização da Azores Airlines, terá proposto ao Governo Regional dos Açores que este assuma encargos da companhia que superam os 600 milhões de euros, avança esta sexta-feira o .

O valor que está a ser discutido entre o consórcio e o Executivo liderado por José Manuel Bolieiro engloba a assunção da dívida de 470 milhões de euros, bem como a cobertura dos 72 milhões de prejuízo estimados para este ano e ainda deixar aproximadamente 60 milhões de euros em caixa.

