"Façam, portanto, a atribuição total das licenças" de 5G, afirmou o gestor, salientando que tal deve permitir um "planeamento adequado".



Isto porque "fazê-lo fragmentado não é bom para o país", sublinhou.



A faixa ocupada pela televisão digital terrestre (TDT) -- 700 MGHz -- vai ser libertada entre setembro deste ano e junho de 2020, para dar espaço para o 5G. Mas esta é apenas uma das faixas para a quinta geração móvel.



Para o gestor, a atribuição das licenças só beneficiará o país se for feita com "planeamento adequado".



"É preciso ter as frequências e conhecer o plano", disse, perante uma plateia onde estava o secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda.



"Portugal pode contar connosco para o desenvolvimento do 5G", garantiu o presidente executivo da Vodafone Portugal.



A ligação em quinta geração móvel (5G), tendo como parceiro tecnológico a Ericsson, foi realizada durante uma viagem de cerca de sete quilómetros entre Tui e Valença do Minho, em que dois jogadores profissionais de videojogos, entre os quais o português Ricardo 'Fox' Pacheco, esteve a jogar na rede móvel da Vodafone sem qualquer interrupção da conexão durante o percurso.



A Ericsson instalou oito antenas, das quais quatro em território português.



Durante o percurso, a rede da Vodafone 5G manteve-se estável. Ao atravessar a fronteira também não registou qualquer instabilidade, constatou a Lusa no local.

