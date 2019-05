Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), defende que "não é banir o alojamento local que vai resolver o problema da habitação e dos aumentos dos preços". "Berlim baniu e mesmo sem alojamento local os preços aumentaram 21%", afirma.

O aumento "faz parte de um fenómeno de transformações de alguns centros urbanos e ao revitalizar certas áreas há um aumento de preços. Mas cada um desses fenómenos é completamente distinto de cidade para cidade e ir buscar ideias a outras cidades é completamente disparatado", afirma, recordando Berlim. Para o presidente da ALEP, o aumento de preços deve-se à alteração da lei do arrendamento e à retoma do mercado com o investimento estrangeiro através dos vistos Gold.