5 pistas para descodificar o Orçamento para 2020

Em cada Orçamento do Estado, o Governo faz escolhas - este não é excepção. Com margem limitada, apesar do excedente orçamental, o Governo usa o efeito da economia na receita para dar sinais positivos, e na maior parte modestos, a vários grupos. A "dureza" maior das Finanças ficou reservada para comportamentos e políticas que quer incentivar. Perceba a estratégia - e confira o que muda.

1. O primeiro excedente desde 1973, mas…

Ainda não será este ano que a palavra "défice" é eliminada das notícias sobre contas públicas: 2019 ainda fecha com um ligeiro desequilíbrio (-0,1% do PIB) entre as receitas e as despesas das Administrações Públicas. Para 2020 o Governo prevê um excedente orçamental de 0,2%, o primeiro em democracia - a última vez foi em 1973, em circunstâncias políticas e económicas muito diferentes. Este resultado pode sugerir margem abundante para simpatias orçamentais, mas não é assim. Em primeiro lugar há o peso da dívida pública: cai de 119,2% para 116% em 2020, um valor que permanece elevado. Depois, as regras europeias: Bruxelas exigia que o saldo estrutural (um indicador abstracto que procura medir a saúde das contas excluindo o efeito da economia) fosse nulo e o Governo aquiesceu. Por fim porque a má herança do sistema financeiro continua a pesar nas contas (já lá vamos). A economia continua a ajudar, mas mesmo aqui ha sombras: as Finanças prevêem um ritmo de crescimento em 2020 igual ao deste ano (1,9%), mas nas declarações ontem à noite no Parlamento, Mário Centeno deixou passar algum receio sobre os riscos externos. Tudo somado: há margem limitada para o governo minoritário fazer flores com o Orçamento. E não fez.





2. A alquimia: despesa contida e carga fiscal sobe

Com todas estas limitações, como consegue Mário Centeno aumentar a despesa corrente em cerca de 2,3 mil milhões de euros e apresentar um excedente? Por um lado porque o ministro espera ir buscar ainda mais receita: a receita dos impostos e das contribuições sociais aumenta 2,9 mil milhões de euros nas contas do Governo, sobretudo por via do impacto do crescimento económico na arrecadação de impostos (IVA e IRC são os mais valiosos para o Estado). Do lado da receita a proposta do Governo parece implicar um aumento da carga fiscal - de 34,8% este ano para 35% em 2020 - o que deverá ser um ponto central do debate político sobre o documento, sobretudo à direita. A despesa, por outro lado, parece baixar quando medida em percentagem do PIB - isto acontece porque o ritmo a que o Governo gasta mais é menor do que o ritmo de crescimento nominal da economia. Esta combinação foi o "segredo" da consolidação orçamental - e da negociação política - na legislatura passada e mantém-se viva.

3. A estratégia de dar (um pouco) aqui e um pouco ali

Entre limitações e armas, o Governo de António Costa optou por beneficiar vários grupos, embora em geral os ganhos sejam curtos: funcionários públicos, reformados (com uma porta aberta a uma actualização extraordinária a ser negociada entre os partidos na fase que se segue), os jovens, as famílias com filhos pequenos, os proprietários que queiram migrar do alojamento local para o arrendamento e as pequenas e médias empresas estão entre os que ganham. O esforço maior é feito com os funcionários públicos, para onde vão mais 715 milhões de euros de despesa (bruta, que exclui o efeito positivo nos impostos): o descongelamento de progressões e a revisão das carreiras compensam o aumento salarial quase nulo (0,3%) em 2020. No resto, os benefícios existem, mas numa primeira análise parecem limitados. Para agregados com rendimento anual acima de 28 mil euros, a duplicação da dedução fiscal para o segundo filho pode poupar 192 euros no IRS em 2020, segundo simulações da consultora Deloitte - mas só famílias que tenham dois filhos com menos de três anos, uma minoria, podem aceder a esse benefício. O alívio fiscal para os jovens com primeiro emprego pode levar a uma poupança máxima de 33 euros por mês no primeiro ano (em que o desconto é maior), segundo as contas da Deloitte - uma ajuda, sim, mas não sísmica. E na área de actuação do Estado que mais polémica em gerado, a Saúde, o reforço de 800 milhões de euros destina-se sobretudo a eliminar a suborçamentação - ou seja, não é dinheiro novo.

4. Quem perde com o Orçamento

Também há, como sempre, más notícias no documento. O Governo tem pressionado os empregadores no privado a aumentarem salários, mas quem tiver aumentos acima de 1% vai sofrer um ligeiro agravamento no IRS por via da actualização dos escalões a um ritmo inferior ao da inflação esperada: nas contas da Deloitte pode ir de 1,4 euros por mês a 43 euros por mês, consoante o escalão. Nos impostos especiais sobre o consumo há aumentos de impostos para quem fuma tabaco aquecido e quem compra bebidas com mais açúcar, como há a criação de uma nova taxa sobre as embalagens de plástico nas refeições takeaway e agravamentos no imposto do selo nos créditos pessoais - em todos estes casos o Governo pode argumentar que está a incentivar melhores comportamentos, mas não deixa de arrecadar receita. Nos impostos sobre a propriedade - onde a revolução do englobamento dos rendimentos em sede de IRS foi adiada - há mudanças. No alojamento local há um agravamento fiscal para quem tenha casas nas áreas de contenção, que representa um aumento significativo da tributação (mais de 60%, o que nos escalões intermédios leva a mais 1.100 a 1.800 euros de imposto a pagar, segundo a Deloitte). Esta mudança junta-se a incentivo dado à migração do alojamento local para o arrendamento tradicional - isentando de mais valias quem fizer contratos de cinco anos - numa lógica coerente. No IMT há agravamento para transações acima de um milhão de euros, aproveitando o furor do mercado imobiliário de alta gama.

5. A saga do Novo Banco e o desconto fiscal roubam margem

Entre as limitações do ministro das Finanças vale a pena destacar o efeito da banca. Em 2020, como no anterior, a má herança da banca (sobretudo o Novo Banco) continuará a ser um sorvedouro de recursos públicos. A injecção de capital via Fundo de Resolução no Novo Banco e o desconto na factura fiscal dos bancos (uma medida tomada ainda durante a crise) vão absorver 720 milhões de euros - são a rubrica conjunta mais avultada na tabela em que o Governo detalha o valor de cada medida de política orçamental no próximo ano. Sem este peso, o excedente seria de 0,5% do PIB (ou haveria margem para outras medidas). O Governo espera recuperar 145 milhões de euros na garantia dada ao defunto BPP e 236 milhões em dividendos da Caixa Geral de Depósitos, mas ambos os casos não são contribuição adicional mas recuperação de dinheiro avançado anteriormente pelos contribuintes (no caso da Caixa, na recapitalização ambiciosa).