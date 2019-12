"Este é um Orçamento histórico. Não só pelos prazos, mas também pelos resultados", disse esta esta terça-feira o ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre o Orçamento do Estado para 2020, entregue ao presidente da Assembleia da República (AR), Ferro Rodrigues, na noite de segunda-feira.



Sobre o documento "histórico", Centeno avançou que este "é o primeiro Orçamento entregue na AR com uma previsão de excedente orçamental. Nunca antes isso tinha acontecido".

Mário Centeno procedeu à entrega formal da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, às 23:18 de segunda-feira.



O ministro das Finanças chegou à Assembleia da República acompanhado pela sua equipa do Ministério das Finanças e dirigiu-se à sala de visitas do presidente da Assembleia da República, onde Ferro Rodrigues o aguardava.



"Foi o Orçamento mais rápido, feito no menor espaço de tempo de toda a história dos orçamentos da democracia portuguesa. Nunca um orçamento tinha sido feito tão pouco tempo depois da tomada de posse do Governo. E isso é o melhor indicador da coesão do Governo", disse aos jornalistas

"É com muito orgulho que eu e a minha equipa, o Governo, todos os que durante as últimas semanas preparámos este documento, entregámos aqui na AR a proposta de OE", adiantou.



Nas breves declarações, Centeno definiu três "indicadores históricos" para Portugal que estão neste OE 2020: um excedente orçamental, o que "não acontecia há muitas décadas"; o alcance do objetivo de médio prazo do saldo estrutural, "um indicador essencial para a confiança dos investidores e dos portugueses na capacidade do Estado de enfrentar riscos e incertezas que estão à nossa frente"; e a dívida pública "claramente" abaixo dos 120% do PIB com uma trajetória de em quatro anos ser inferior a 100%.

O Governo entregou o primeiro orçamento da XIV legislatura e que tem inscrito um excedente orçamental, inédito em democracia.



O OE2020 começará a ser debatido em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 6 de fevereiro.



Com Lusa.