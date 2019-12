.







O ministro das Finanças Mário Centeno diz que o Orçamento do Estado foi "feito no menor espaço de tempo de toda a história dos orçamentos da democracia portuguesa", o que considera ser "o melhor indicador da coesão do Governo".

da proposta do Governo para o Orçamento de Estado para 2020

"Foi o orçamento mais rápido ou, se quiserem de outra forma, feito no menor espaço de tempo de toda a história dos orçamentos da democracia portuguesa. Nunca antes um orçamento tinha sido entregue tão pouco depois de o Governo tomar posse", disse Mário Centeno aos jornalistas à saída da sala onde entregou o OE2020 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Na perspetiva do ministro das Finanças, este "é o melhor indicador da coesão do Governo, da coesão em torno de um programa do Governo" que todos querem implementar.