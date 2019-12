As contas do Orçamento do Estado trocadas por miúdos

Em cada Orçamento do Estado, o Governo faz escolhas - este não é excepção. Com margem limitada, apesar do excedente orçamental, o Governo usa o efeito da economia na receita para dar sinais positivos, e na maior parte modestos, a vários grupos. A "dureza" maior das Finanças ficou reservada para comportamentos e políticas que quer incentivar. Perceba a estratégia - e confira o que muda.



Veja as simulações da consultora Deloitte para a SÁBADO.



Escalões: 2019 vs 2020 com aumento salarial de 1%

A atualização dos escalões em 0,3% representa um aumento da carga fiscal em sede de IRS para os contribuintes que tenham aumentos salariais superiores a 0,3%.



Para aumentos de 1%, o aumento da carga fiscal situa-se entre os 0,05% e os 0,12%.

A situação dos sujeitos passivos solteiros sem dependentes é a que melhor permite aferir o impacte da atualização dos escalões em 0,3%.





OE 1

2019 vs 2020 sem revisão salarial – só impacto da alteração dos escalões



OE 2

Isenção para rendimentos do primeiro emprego de jovens

De salientar que apenas os rendimentos brutos abaixo de 29.179 Euros podem beneficiar de isenção (limite do quarto escalão – 25.075 Euros – ao qual soma a dedução específica de 4.104 Euros).



A redução do IRS corresponde a 14,5% do rendimento que está isento, uma vez que os rendimentos isentos contam para determinar a taxa de IRS aplicável aos restantes rendimentos. Assim, para 2020, o valor do desconto no IRS para quem beneficia do valor máximo de dedução é de 473 Euros .





OE 3

Dedução à coleta para dependentes menores de 3 anos

Recorde-se que esta dedução só se aplica às famílias que pagam IRS (pouco mais de metade do universo das declarações de IRS entregues). Para se aplicar a dedução de 900 Euros é necessário que o agregado familiar tenha pelo menos 2 dependentes e que ambos tenham menos de 3 anos. A dedução é apenas aplicável ao segundo dependente e seguintes que tenham menos de 3 anos. Ao outro dependente com menos de 3 anos aplica-se a dedução em vigor de 726 Euros e aos restantes a dedução de 600 Euros. A medida aplica-se portanto a um número relativamente reduzido de famílias.





OE 4



Alteração do regime do alojamento local

Vai verificar-se um agravamento do IRS sobre rendimentos decorrentes do alojamento local de imóveis localizados em áreas de contenção para os contribuintes que estão no regime simplificado de IRS. O IRS passa a ser calculado sobre 50% da faturação e não sobre 35% da faturação como até aqui.

Recorde-se que, até 2016, o IRS era calculado sobre 15% da faturação. Por esta razão, verifica-se que, no período entre 2016 e 2020, o agravamento do IRS destas situações é muito significativo. De acordo com as simulações da Deloitte o agravamento do IRS oscila entre cerca de 400% e 1300%.





OE 5