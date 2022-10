A saga da compra do Twitter: o que quer Elon Musk?

A compra da rede social Twitter pelo multimilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, por $44 mil milhões (o mesmo em euros), foi finalizada esta sexta-feira, e representa o culminar de meses de negociações, retrocessos e tensões entre as partes sobre o projeto para o futuro de uma das mais influentes plataformas do mundo. Traçamos a trajetória deste difícil negócio, e pintamos um retrato do novo Twitter que Musk almeja construir.