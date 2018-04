Todos os anos algumas autarquias escolhem dar um "desconto bónus" no IRS aos seus moradores. Este ano foram 114 os conselhos que ofereceram aos moradores uma dedução à colecta, reduzindo a factura a pagar ou engrossando o reembolso a receber.O número deve aumentar já em 2018 com mais 10 autarquias a abrir os cordões à bolsa face a 2016/2017, avança o Jornal de Negócios . A confirmar-se esta informação, será o valor mais alto desde 2008, ano em que passou a ser possível aos municípios partilharem com os seus moradores até 5% do IRS que recebem do Estado.

Há poucos casos de generosidade fiscal entre os grandes municípios do país: Oeiras, Lisboa, Cascais, Porto, Coimbra e Alcochete têm liderado a lista de IRS liquidado por contribuinte, mas, entre eles, este ano, só Lisboa e Coimbra vão dar um "bónus" aos seus moradores.

No Norte do país, o movimento de alívio fiscal também não terá grande impacto. Nem o Porto, nem Gaia, Gondomar ou Matosinhos vão abrir mão de receita do IRS a favor dos moradores.