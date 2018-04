O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos admite que têm existido algumas falhas no Portal das Finanças, devido ao elevado número de contribuintes que estão a aceder ao sistema ao mesmo tempo. O prazo de entrega das declarações do IRS começou no domingo e, em 24 horas, foram entregues mais de 256 mil declarações."Não há sistema capaz de aguentar tanta procura", assumiu Nuno Pires, a direcção nacional do STI, ao jornal i, admitindo que o portal esteve "muitas vezes em baixo devido a problemas técnicos".A promessa de reembolso em 12 dias para as declarações de preenchimento automático parece ser a principal justificação para o elevado número de entregas dos primeiros dias. Na segunda-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, desvalorizou a existência de alguma perturbação, referindo que "é sempre normal que havendo picos de procura o sistema possa falhar".

"É normal que isso aconteça e o que temos de garantir é que ao longo dos 60 dias os contribuintes possam cumprir as suas obrigações sem nenhum transtorno de maior", disse.

"Já temos mais de 260 mil declarações entregues em 24 horas e temos expectativas de que tudo vai correr bem", acrescentou o governante, sublinhando que existem 60 dias para cumprir as obrigações.

"Nós nem temos de deixar tudo para a última hora nem temos de utilizar tudo no primeiro dia, temos de utilizar ao longo do tempo", aconselhou.