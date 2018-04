As principais perguntas e respostas sobre o IRS automático

Os contribuintes têm até ao final de Maio para entregar a declaração de IRS sobre os rendimentos que auferiram em 2017, sendo que, pela primeira vez, só o podem fazer pela Internet. Ainda assim, está previsto que a Autoridade Tributária possa apoiar os contribuintes que possam ter uma maior dificuldade em fazer a entrega do IRS por via electrónica através do Atendimento Digital Assistido, que estará disponível num conjunto de serviços de finanças, juntas de freguesia e espaços do cidadão distribuídos pelo país (e que serão divulgados no Portal das Finanças). Os contribuintes podem pré-agendar o atendimento presencial.

Este ano, o preenchimento automático da declaração de IRS será alargado a 60% dos agregados familiares (cerca de três milhões), ao chegar aos trabalhadores por conta de outrem com dependentes a cargo, quando no ano passado apenas estava disponível para os que não tinham dependentes.

O IRS Automático vai estar disponível também para os sujeitos passivos de IRS que usufruam de benefícios fiscais respeitantes a donativos que sejam objecto de comunicação à Autoridade Tributária por parte das entidades beneficiárias.

Aqui, a Autoridade Tributária esclarece algumas das principais dúvidas sobre este modelo de entrega do IRS. (ver fotogaleria)



Segundo o Ministério das Finanças, o alargamento do IRS Automático "permite prazos de reembolso mais curtos". "Estima-se que os reembolsos para o IRS Automático se realizem pelo menos no mesmo prazo verificado em 2017, que no caso do IRS Automático foi de 12 dias, sendo expectável que esse prazo possa vir a diminuir", explicaram as Finanças. No final da campanha de IRS de 2017, o prazo médio de devolução foi de 23 dias (no ano anterior tinha sido 36 dias) e no caso do IRS Automático foi de 12 dias.

Esta segunda-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, revelou que mais de 260 mil contribuintes já tinham entregado a declaração.

O secretário de Estado disse também que foram enviadas pelos serviços de Finanças cerca de 170 mil cartas para quem não tinha senhas para acesso ao Portal das Finanças ou entregou no ano passado em papel.