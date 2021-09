Avisos de corte de luz já estão a chegar às famílias

Foi uma das primeiras medidas adotadas no ano passado, quando a pandemia irrompeu na vida dos portugueses. Para proteger os consumidores, o Parlamento impediu o corte de serviços essenciais, como eletricidade, água, gás e telecomunicações, mesmo em caso de incumprimento. Em julho, o Governo anunciou que a proteção continua em vigor até ao fim do ano, mas em agosto mudou as regras do jogo. A partir de agora, só famílias em situação de desemprego, perda de rendimentos ou infeção por covid-19 podem beneficiar da medida. A Deco admite que o desfasamento legislativo tem provocado "confusão" entre os consumidores, que já começaram a receber avisos de corte da eletricidade por falta de pagamento.







Tiago Sousa Dias/Correio da Manhã