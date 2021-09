Além do preço das apostas, também o valor dos prémios vai subir.

Preço das apostas do Totobola aumenta para 50 cêntimos

Apostar no Totobola fica agora mais caro. Segundo a portaria publicada esta-feira em Diário da República, e assinado por Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, cada aposta vai custar agora agora 0,50 euros.





a receita de cada concurso, constituída pelo valor do montante total das apostas admitidas, é destinada a prémios a importância correspondente a 65%

O documento altera o Regulamento do Totobola, cuja exploração pertence à Santa Casa da Misericórdia, e prevê que, "d". O valor destinado a prémios sobe então 5%, já que até agora a percentagem era de 60%.Assim, tendo em conta os 65% do valor da receita, a distribuição é feita da seguinte forma: 26% para o primeiro prémio, 22% para o segundo e para o terceiro prémios e 30% para o total dos restantes prémios.A portaria foi publicada esta sexta-feira e produz efeitos a partir do próximo sábado.