O mexicano torna-se a mais avultada contratação da história da equipa inglesa.

O Wolverhampton anunciou oficialmente que exerceu a opção de compra de Raúl Jiménez. Quarta-feira, os Wolves partilharam nas redes sociais um vídeo com o internacional mexicano, o que desde logo apimentou o tema e esta quinta-feira confirmou-se.



Record já tinha anunciado que o acordo entre o Wolverhampton e a SAD encarnada estava selado, levando assim os britânicos a enviar um total de 41 milhões de euros para os cofres da Luz – aos 3 milhões da taxa de empréstimo, acrescem 38 da opção de compra agora exercida. Veja aqui as vendas mais caras da história do Benfica.



Esta é, diga-se, a mais avultada contratação da história do Wolverhampton. Aos 27 anos, Jiménez vive, aliás, a melhor época da sua carreira, com 15 golos em 37 jogos.